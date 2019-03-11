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Як не погладшати у Великий піст 2019: чим замінити м’ясо

Сьогодні стартував Великий піст перед Великоднем у православних християн. Багато хто думає, що якщо постити, то можна схуднути. Однак неправильний раціон може призвести до зайвих кілограмів.

Як не погладшати у Великий піст 2019: чим замінити м’ясо

У суспільстві побутує стереотип, що під час Великого посту можна схуднути. Однак, неправильний раціон навпаки призведе до набору ваги.

Перед тим, як скласти свій раціон на період посту врахуйте низку індивідуальних особливостей: швидкість метаболізму, кількість м’язової і жирової тканини, води, рівень фізичних навантажень.

Не зловживайте продуктами, які містять вуглеводи, а також солодкими фруктами, бананами і горіхами.

Читайте: Що можна їсти у Великий піст – рецепти на кожен день

Для нормального самопочуття людині потрібно вживати складні вуглеводи і білкові продукти.

Складні вуглеводи можна знайти в овочах, крупах і хлібі, а білок – у горосі, соєвих продуктах, грибах.

Варто пам’ятати, що піст протипоказаний людям з гострими хронічними захворюваннями, вагітним, годуючим мамам і дітям до 7 років.

Раніше Факти ICTV створили календар харчування у Великий піст 2019 на кожен день.

Фото: Dreamstime

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