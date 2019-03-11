Сьогодні стартував Великий піст перед Великоднем у православних християн. Багато хто думає, що якщо постити, то можна схуднути. Однак неправильний раціон може призвести до зайвих кілограмів.

У суспільстві побутує стереотип, що під час Великого посту можна схуднути. Однак, неправильний раціон навпаки призведе до набору ваги.

Перед тим, як скласти свій раціон на період посту врахуйте низку індивідуальних особливостей: швидкість метаболізму, кількість м’язової і жирової тканини, води, рівень фізичних навантажень.

Не зловживайте продуктами, які містять вуглеводи, а також солодкими фруктами, бананами і горіхами.

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Для нормального самопочуття людині потрібно вживати складні вуглеводи і білкові продукти.

Складні вуглеводи можна знайти в овочах, крупах і хлібі, а білок – у горосі, соєвих продуктах, грибах.

Варто пам’ятати, що піст протипоказаний людям з гострими хронічними захворюваннями, вагітним, годуючим мамам і дітям до 7 років.

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