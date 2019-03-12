В одному з дитсадків Тернополя через спалах гострої кишкової інфекції п’ятеро вихованців однієї групи дошкільного закладу опинилися в лікарні.

Експерти Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ проводять епідрозслідування.

Вони мають встановити джерело, а також причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання.

Для встановлення патогенних збудників бактеріологічного та вірусологічного походження проводяться мікробіологічні дослідження.

Нагадаємо, у Хмельницькій області нещодавно отруїлися вісім дітей з однієї групи дитячого садка.

Джерело: ДУ Тернопільський ОЛЦ МОЗ України