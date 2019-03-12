В українському бюро ВООЗ заявили, що більш-менш безпечна доза алкоголю це 10 г чистого спирту.

Спеціаліст з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Анастасія Думчева заявила, що безпечної дози алкоголю не існує, але є більш-менш безпечна.

В Україні стандартної дозою вважається 10 г чистого спирту.

– У перерахунку на алкоголь – це 25 мілілітрів горілки або 100 мілілітрів вина, або невеликий келих пива – 330 мілілітрів. Жінкам не варто за один раз споживати більше, ніж 2 стандартні дози, а чоловікам не більше 3 стандартних доз, – зазначила Думчева.

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Вона додала, що стандартна доза переробляється організмом у середньому протягом години.

Раніше Факти ICTV писали, що невелика кількість алкоголю підвищує сексуальний потяг, може посилити оргазм і навіть надати допомогу при передчасній еякуляції.