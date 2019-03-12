Займатися спортом вдома можна, якщо встановити графік тренувань, дотримуватися режиму харчування та знайти однодумців.

Мотивація

Мети легше досягти, якщо знати навіщо ви це робите. Потрібно чітко формулювати свої бажання – хочу скинути 5 кг за місяць, зменшити стегна в об’ємі й підтягнути живіт. Коли є певна мета вже легше шукати засоби для її реалізації.

Система тренувань

Систему необхідно формувати в залежності від ваших цілей. Якщо скинути зайві кілограми, то підійдуть кардіотренування, а якщо підтягнути тіло – півгодинні вправи.

Читайте: Як не погладшати у Великий піст 2019: чим замінити м’ясо

Не зациклюйтеся лише на проблемних зонах, приділяйте увагу всім частинам тіла. Фітнес-тренери пропонують велику кількість онлайн-курсів. Не бійтеся експериментувати, аби підібрати відповідний курс.

Графік тренувань

Проаналізуйте свій рафік і поставте тренування в ті дні, коли у вас найменше навантаження.

Слухайте своє тіло

Спочатку мотивація і бажання найсильніші, тому спонукають піднімати величезний тягар і бігати марафони. Важливо поступово збільшувати навантаження, а тренування починати з розминки.

Плейлист

Складіть індивідуальний трек-лист, який буде вас стимулювати і піднімати настрій. До слова, для тренувань добре підходить музика зі статичним ритмом.

Вода

Пити воду під час занять спорту потрібно регулярно, незалежно від того, відчуваєте спрагу чи ні.

Харчування

Звичайно найкраще сходити до дієтолога перед тим, як прописувати собі харчування. Однак є залізні правила, які сприяють не тільки схудненню, але і просто нормальному функціонуванню вашого організму. Інтервали між прийомом їжі і тренуваннями повинні складати півтори-дві години.

Вживайте в їжу менше углеводів, але більше білка.

Знайдіть однодумців

Знайдіть однодумців і підбадьорюйте одне одного. Якщо у вас з’явиться бажання здатися на півдорозі, то друг не дозволить цьому статися. Хоча може ваша співпраця буде побудовано на доброї конкуренції. І того вже азарт не дасть зупинитися.

Раніше Факти ICTV писали, що тиждень-два суворої дієти та тренування перед пляжним сезоном дадуть бажаний ефект, проте такий марафон схуднення небезпечний наслідками.