У Великій Британії у чоловіка через використання вушних паличок розвинувся некротичних зовнішній отит, а потім – абсцес головного мозку.
31-річний чоловік звернувся до лікарні з болем у вусі і поскаржився на виникнення судомних нападів і виділення з вуха.
Про це повідомляється у науковому журналі BMJ Case Reports.
Комп’ютерна томографія показала, що у лівій скроневій області з’явилося відразу два вогнища гнійного запалення між верхніми мозковими оболонками.
У зовнішньому слуховому каналі лікарі знайшли частину вушної палички, яка і спровокувала гнійне запалення зараз і була причиною отиту у чоловіка впродовж декількох років.
Пацієнту довелося пролежати тиждень у лікарні, а також два місяці приймати антибіотики.
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До речі, в Іспанії жінка ледь не померла під час орального сексу, вона отримала анафілактичний шок.