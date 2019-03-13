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Отит і абсцес мозку: у Британії чоловік постраждав через вушні палички

У Великій Британії у чоловіка через використання вушних паличок розвинувся некротичних зовнішній отит, а потім – абсцес головного мозку.

Отит і абсцес мозку: у Британії чоловік постраждав через вушні палички

31-річний чоловік звернувся до лікарні з болем у вусі і поскаржився на виникнення судомних нападів і виділення з вуха.

Про це повідомляється у науковому журналі BMJ Case Reports.

Комп’ютерна томографія показала, що у лівій скроневій області з’явилося відразу два вогнища гнійного запалення між верхніми мозковими оболонками.

У зовнішньому слуховому каналі лікарі знайшли частину вушної палички, яка і спровокувала гнійне запалення зараз і була причиною отиту у чоловіка впродовж декількох років.

Пацієнту довелося пролежати тиждень у лікарні, а також два місяці приймати антибіотики.

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До речі, в Іспанії жінка ледь не померла під час орального сексу, вона отримала анафілактичний шок.

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