У Великій Британії у чоловіка через використання вушних паличок розвинувся некротичних зовнішній отит, а потім – абсцес головного мозку.

31-річний чоловік звернувся до лікарні з болем у вусі і поскаржився на виникнення судомних нападів і виділення з вуха.

Про це повідомляється у науковому журналі BMJ Case Reports.

Комп’ютерна томографія показала, що у лівій скроневій області з’явилося відразу два вогнища гнійного запалення між верхніми мозковими оболонками.

У зовнішньому слуховому каналі лікарі знайшли частину вушної палички, яка і спровокувала гнійне запалення зараз і була причиною отиту у чоловіка впродовж декількох років.

Пацієнту довелося пролежати тиждень у лікарні, а також два місяці приймати антибіотики.

Читайте: Ризик глухоти: тривожні дзвіночки і як уникнути втрати слуху

До речі, в Іспанії жінка ледь не померла під час орального сексу, вона отримала анафілактичний шок.