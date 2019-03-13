Уляна Супрун вкотре навела аргументи, які розвінчують міфи про шкоду вакцинації.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун висловила надію, що зовсім скоро людство почне довіряти виключно доказовій медицині, але поки цього не сталося треба ламати степеотипи про шкоду вакцинації.

Щеплення — найбезпечніший спосіб захиститися від інфекційних хвороб і подолати їх назавжди.

Міф 1. Введення трикомпонентної (тривалентної) вакцини шкідливе і що не можна колоти дитині відразу кілька вакцин, бо це перевантажує імунітет. Якщо уже хворів кором, то вакцина не потрібна.



Хибне уявлення сформувалося з думкою, що більше мікробів потрапляє в організм, то сильніше перевантажується імунна система. Але цим ви недооцінюєте імунну систему або ж переоцінюєте вплив “чужорідної” речовини — антигенів, що містяться у вакцині. Мікроби, що є причиною того самого болю у горлі або застуди дають дитині більше антигенів, ніж будь-яка вакцина.

Не шкідлива вакцинація навіть, якщо ви уже перехворіли якоюсь хворобою і у вас сформувалися антитіла.

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Міф 2. Вакцини проти кору пригнічують імунітет, тому в період епідемічного сезону грипу не можна проводити масову вакцинацію проти кору.



Результати досліджень твердять протилежне. Вчені проаналізували стан здоров’я у вибірки, яка зробила щеплення під час епідемсезону і виявили, що вакцинація від кору не підвищує ризики бактеріальних чи вірусних інфекцій.

Міф 3. Вакцини повинні бути вітчизняними, а не закордонними, щоб відповідати “імунним потребам нації”.

Не існує поняття “імунна потреба нації”, тому що хвороби не мають географічних кордонів. Вірус дифтерії чи поліомієліту можна підхопити і в Африці, і в Америці. У виробництві вкцини важлива не країна, яка виготовляє, а національна приналежність людей, яким вона вводиться. Вимоги до виробництва вакцин насправді дуже жорсткі, тому говорити про неякісні вакцини не варто.

Міф 4. Вакцини викликають аутизм.

Дослідники уже давно спростували будь-який зв’язок між вакциною і виникненням аутизму.

Міф 5. Вакцинація проти кору заборонена в Японії

В Японії не заборонена вакцинація проти кору. Навпаки — щеплення проти кору та краснухи входить до планової вакцинації згідно календарем щеплень Японії.

Наразі Японія має високий рівень імунізації проти кору. Так, у 2016 році рівень охоплення вакцинацією становив 97%, за даними ВООЗ від 20 червня 2018 року.

Раніше Супрун розповідала чи можна пошкодити коліна під час бігу.