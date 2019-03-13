Факти ICTV зібрали кращі народні методики лікування ячміню. Що спричиняє це запалення та за якими ознаками його діагностувати – дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Ячмінь – це запалення волосяного мішечка або сальної залози біля кореня вій, яке спричинене інфекцією повікових фолікулів або мейбомієвих залоз. Збудником цих запалень, як правило, є бактерії золотистого стафілокока, хоча й інші патогени – не виняток.



Ячмінь має здатність виникати й через інші зовнішні та внутрішні чинники, а саме:

інфекційні хвороби очей;

гормональний збій;

стрес;

цукровий діабет;

брак вітамінів та мінералів;

вразливість до погодних умов;

недотримання правил гігієни.

Симптоми

Діагностувати ячмінь, насправді, не складно, адже хвороба має явні зовнішні ознаки та відчутний біль в області ока. Утім, симптоматика ячменю на початкових стадіях дещо відрізняється від фази загострення.



Спочатку це дискомфорт під час кліпання, чутливість до світла та сфербіж, але згодом симптоми поповнюються:

почервонінням;

набряком;

печінням;

відчуттям стороннього предмета в оці;

болем та поколюванням;

сльозоточивістю;

появою маленького гнійного утворення, який схожий на прищ;

Методи лікування ячменю

Ліквідувати ячмінь можна за допомогою медичних засобів або ж народних методів. Значна частина людей обирає другий шлях, позаяк лікується переважно вдома, і не бачить необхідності звертатися до лікарів.

Однак недооцінювати дану хворобу ми не радимо, і закликаємо звертатися до спеціалістів. Але якщо ви все ж вирішили лікувати ячмінь в домашніх умовах, то наша добірка народних методів стане вам у пригоді.

Трави

Про цілющі властивості ромашки та календули відомо здавна. Ці трави вважаються потужними антисептиками, а відтак ефективними засобами у боротьбі з ячменем. Жменю ромашки або календули залийте стаканом окропу і дайте настоятися.

Опісля – процідіть розчин, і зачекайте поки він охолоне. Коли вода стане теплою, змочіть в ній клаптик стерильної тканини, і помістіть цей компрес на уражене око.

Тримайте впродовж 10 хвилин. Дієвим засобом для полегшення болю, який викликає запалення, буде розчин з акації. Готується він аналогічно ромашковому.

Сіль

На розігріту пательню насипте 1 столову ложку солі, і помішуйте її поки сіль не стане теплою. Нагріту сіль покладіть у клаптик чистої тканини, замотайте і прикладіть до ураженого ока. Тримайте, поки сіль не охолоне.

Алое

Про неймовірні властивості цієї рослини знають всі без винятку, тому не будемо повторюватися. Розріште лист алое вздовж, і змочіть ватний диск в його рідині. Обережно протріть уражену повіку, а потім змийте трав’яним настоєм, рецепт якого є трохи вище.

Чайні пакетики

Використаний чайний пакетик прикладіть до ураженого ока. Важливо, щоб пакет був тільки з окропу, а чай – чорний. Тримайте компрес до повного його охолодження, а саму процедуру повторюйте щодня.



Тривалість хвороби, як правило, становить 5-6 днів, але іноді процес загоєння ячменю може тривати до 20 днів – все залежить від індивідуальних особливостей організму, оперативності лікування, і, звісно, від тяжкості запалення. Якщо протягом 5 днів ячмінь не сходить – терміново зверніться до лікаря.

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