Народження дитини – це важлива подія, за яку несуть відповідальність не лише майбутні батько та мати, а в першу чергу медичні працівники пологового будинку. Факти ICTV дізнались, якою повинна бути безпека в медичній установі, щоб це не загрожувало життю породіллі та немовляті.

Починаючи з 34-35 тижня вагітності, майбутній мамі слід обрати та зареєструватись в пологовому будинку для подальшого проведення пологів. І тут варто пам’ятати, що в даному випадку ви довіряєте працівникам пологового будинку життя вагітної жінки та її ще ненародженої дитини.

Пологовий будинок має нести відповідальність за безпечні умови, а саме:

Безпечні та стерильні умови в перед пологовому та пологовому залах.

Чистота в приміщеннях пологового будинку та післяпологових палатах.

Кваліфікація лікарів та всього медичного персоналу.

Впровадження сучасних методів діагностики.

Перебуваючи в пологовому будинку, в першу чергу, дізнайтесь про кваліфікацію акушер-гінекологів та які методи діагностики використовує медичний заклад. В Україні за минулий рік 20% породіль народжували через кесарів розтин. В таких випадках варто вчасно діагностувати потрібність операції, ризики для матері та немовляти.

Під час пологів є дуже велика низка подій, які можуть відбутися і медичні працівники повинні їх передбачити та запобігти.

Десь приблизно, навіть при вагітностях доношених дітей приблизно 0,5-1% супроводжуються асфіксією плоду. Для того, щоб запобігти цьому повинна використовуватися система постійного фетального моніторування. Також залучати систему, яка у підозрілих випадках дозволяє нам визначити – це дійсно ризик виникнення асфіксії плоду або це якийсь артефакт, – розповідає генеральний директор пологового будинку Лелека Зукін Валерій.

Для того, аби запобігти можливим ризикам, окрім самого досвіду лікаря, у нього в розпорядженні повинен бути певний ряд інструментів, які допоможуть у правильній діагностиці. Це важливо не лише для зменшення кількості оперативних втручань, а й для вчасної та результативної допомоги немовляті та матері.

Ці методи – це фетальна пульсоксиметрія, а точніше, тканинна пульсоксиметрія передлеглої частини плоду. Другий метод, який вже використовується у світі достатньо давно (десь років 10-15) – це визначення рівня лактату в крові плоду. Всі ці методи ми запровадили, як показує наш перший досвід, вони нам допомагають запобігти непередбачених ризиків, які пов’язані з дитиною, – говорить Зукін Валерій.

Головне завдання медичного закладу – визначити стан здоров’я новонародженого, а в разі виявлення хвороби використати технології для лікування.

Інший рівень безпеки в пологовому будинку – епідеміологічний. Тобто даний медичний заклад має проводити заходи, які дозволять уникнути низці інфекційних захворювань як породіллі, так і дитини.

Така безпека забезпечується багатьма факторами: чиста вода, правильно випрана чи попрасована білизна, чистота в приміщеннях пологового будинку, стерильність інструментів, що використовуються при огляді породіллі та в пологових залах, харчування.

Тобто, і повітря, і вода мають проходити процедуру очищення від будь-яких мікроорганізмів. Постільна білизна переться не звичним для всіх методом, а професійними автоматичними пральними машинами з додаванням певних реагентів, які повністю знезаражують всі речі.

У нас використовується надсучасна система ламінарних потоків повітря, яка дозволяє через фільтри знезаразити повітря від мікрочастинок, що можуть потрапляти на поверхню рани. Це система унікальна не лише для України, а для всього світу, – говорить головний лікар пологового будинку Лелека Шадлун Дмитро.

Кожен використаний інструментарій має проходити очистку та пакування в спеціальні пакети з маркування дати стерилізації та прізвищем відповідальної особи. Спочатку використані інструменти обробляються проточною водою і сильним струменем повітря. Потім вони очищуються в апараті ультразвукової обробки, після чого завантажуються в миючу машину з використанням різних реактивів.

Очищення води займає не останнє місце в ефективній роботі медичного закладу. Для прикладу, сучасний приватний пологовий будинок Лелека використовує сучасну німецьку систему водоочищення, забезпечуючи всю установу екологічно чистою водою.

В палатах відсутні холодильники, аби максимально убезпечити пацієнток від шкідливих чи заборонених продуктів в період грудного вигодовування. Харчування породіль з різними смаковими вподобаннями, навіть вегетаріанців, забезпечує ресторан.

Не менш важливим є контроль на вході до медичного закладу, аби до мами з дитиною не прийшов хворий відвідувач.

Так, наприклад, в нашому пологовому будинку ми запровадили комплекс заходів, які розраховані на максимальну епідеміологічну безпеку в межах пологового будинку. Іноді це викликає супротив пацієнтів, наприклад, коли ми кажемо, що відвідування дітьми до 14 років у нас заборонено, – наголошує генеральний директор пологового будинку Лелека.

Чому заборонено? Діти до 14 років знаходяться в підвищеному ризику бути в інкубаційному періоді інфекційних захворювань, а наразі в Україні епідемія кору, грипу та вітряної віспи, а рівень вакцинації не настільки високий.

В разі потрапляння такої дитини до пологового будинку, вона може інфікувати не лише молодшого братика чи сестричку, а весь поверх чи навіть весь медичний заклад.

Важливою є фізична безпека. Що вона повинна включати? По-перше, виключення фізичного насилля стосовно породіль та самих працівників медичного закладу. По-друге, як показує світова практика, стаються випадки підміни чи викрадення новонароджених.

Ми вирішили звести такі випадки до нуля, тому встановили собі автоматизовану систему Centrak, яка виключає цей ризик, – розповідає Валерій Зукін.

Малюку надягають на ніжку спеціальний браслет, за допомогою якого служба безпеки пологового будинку постійно контролює точне місцезнаходження дитини. Браслет є повністю безпечним для малюка та комфортним у використанні.

Цей браслет не можна зняти, а у випадку розрізання одразу спрацьовує сигналізація для реагування служби безпеки пологового будинку Лелека.

Також, не менш важлива психологічна безпека. Жінка під час вагітності та пологів переживає не просто фізичні зміни тіла, а сильний психологічний стрес. Близькі люди не завжди можуть допомогти уникнути післяпологової депресії, тому професійна допомога психолога в пологовому будинку зайвою не буде.

Якщо вчасно надати допомогу жінці, яка знаходиться в післяпологовій депресії, то ніякої трагедії не буде. Але іноді пацієнти суперечливо до цього ставляться, тому ми пояснюємо, що для нас головне безпека жінки і безпека дитини, – роз’яснює Зукін Валерій генеральний директор пологового будинку Лелека.

Безпека пологового будинку повинна включати цілий ряд заходів, від найдрібніших – чистота, до суттєвих – відповідне обладнання та кваліфікація лікарів, на які варто звертати увагу кожній жінці, аби не боятись за майбутні пологи, своє здоров’я та здоров’я новонародженого.

Оксана Доротюк