Петиція до ВРУ про легалізацію медичної марихуани набрала 25 тис підписів, тепер її повинен розглянути комітет парламенту.

30 січня 2019 року на сайті Верховної Ради України зареєстрували петицію з проханням законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини і цим захистити конституційні права громадян.

30 квітня закінчується термін голосування, але петиція уже набрала потрібних 25 тис. голосів і тепер її повинні розглянути у парламенті.

Зупинити біль – основна мета петиції. Пацієнти, які лікуються від епілепсії, хвороби Альцгеймера чи Паркінсона або різних форм раку – потребують вживання медичного канабісу для зменшення больових відчуттів. Перелік захворювань насправді в рази більший і це світова практика в медицині.

Автор петиції пропонує створити належні умови для застосування рослин у медичній та науковій діяльності.

Також петиція вимагає врегулювати питання легального обігу продуктів, що містять канабіноїди, в тому числі хворими особами.

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Уляна Супрун неодноразово наголошувала, що легалізація медичної марихуани в Україні потрібна, тому що є українці, які потребують вживання канабісу.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я майже два млн українців потребують вживання медичного канабісу, бо їхнє життя пов’язане з хронічним болем та іншими розладами.

Нагадаємо, відтепер офіційно та дипломовано можна стати фахівцем з марихуани, але для цього потрібно їхати в Америку, бо в тамтешніх університетах почали готувати спеціалістів з питань канабісу.