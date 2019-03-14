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Комітет парламенту розгляне петицію про легалізацію марихуани

Петиція до ВРУ про легалізацію медичної марихуани набрала 25 тис підписів, тепер її повинен розглянути комітет парламенту.

Комітет парламенту розгляне петицію про легалізацію марихуани

30 січня 2019 року на сайті Верховної Ради України зареєстрували петицію з проханням законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини і цим захистити конституційні права громадян.

30 квітня закінчується термін голосування, але петиція уже набрала потрібних 25 тис. голосів і тепер її повинні розглянути у парламенті.

Зупинити біль – основна мета петиції. Пацієнти, які лікуються від епілепсії, хвороби Альцгеймера чи Паркінсона або різних форм раку – потребують вживання медичного канабісу для зменшення больових відчуттів.  Перелік захворювань насправді в рази більший і це світова практика в медицині.

Автор петиції пропонує створити належні умови для застосування рослин у медичній та науковій діяльності.

Також петиція вимагає врегулювати питання легального обігу продуктів, що містять канабіноїди, в тому числі хворими особами.

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Уляна Супрун неодноразово наголошувала, що легалізація медичної марихуани в Україні потрібна, тому що є українці, які потребують вживання канабісу.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я майже два млн українців потребують вживання медичного канабісу, бо їхнє життя пов’язане з хронічним болем та іншими розладами.

Нагадаємо, відтепер офіційно та дипломовано можна стати фахівцем з марихуани, але для цього потрібно їхати в Америку, бо в тамтешніх університетах почали готувати спеціалістів з питань канабісу.

Фото: Pexels

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