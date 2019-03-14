Зловживання антимікробними засобами може призвести до алергії і навіть спровокувати розвиток надмірної ваги у дітей.

Бактерії — це не завжди погано, а їх ретельне знищення може призвести до непердбачуваних наслідків:

викликати алергію;

підвищити ризик виникнення зайвої ваги у дітей.

Про це попереджає в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Ретельне знищення бактерій негативно впливає на наш організм по декільком причинам. По-перше, бактерії здатні ставати стійкими до того, чим їх знищують, а також антибактеріальні засоби знищують разом з поганими бактеріями і потрібні.

По-друге, надмірна чистота може впливати на наш імунітет не найкращим чином. Навіть непатогенні бактерії нам потрібні для тренування імунної системи.

Тож Супрун радить мінімізувати використання спеціальних антибактеріальних засобів та дезінфекторів і користуватися звичайним милом.

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До речі, популярний засіб з боротьби із бур’янами Roundup викликає рак шкіри.