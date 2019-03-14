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Туляремія: в Україні виявили інфекцію, проти якої немає вакцини

У Сумській області виявили збудник туляремії – рідкісної інфекції, від якої в Україні немає вакцини.

Вакцина

Серед населення області туляремію не виявили, проте лабораторні дослідження підтвердили наявність цієї інфекції у гризунів, кліщів та у навколишньому середовища.

Водночас це привід для підвищеної настороги.

Туляремія – гостра інфекційна хвороба тварин і людини, яка вражає лімфатичну систему, шкіру та селезінку.

Під час хвороби в різних органах утворюються гранулематозно-некротичні вогнища, спостерігається лихоманка та інтоксикація.

Після хвороби виробляється довічний імунітет.

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Основним джерело інфекції для людини є гризуни (ондатри, щури, миші, ховрахи, зайці), а ще комахи – через укуси тварин.

Тому в групі ризику мисливці, фермери, заготівельники хутра, м’ясники (через контакт із зараженими тваринами).

Окрім того, джерелом інфекції може бути вода, забруднена бактеріями.

Передавання туляремії від людини до людини малоймовірне.

Збудник туляремії дуже стійкий і може зберігатися у зерні або соломі до півроку при температурі нижче 0 градусів, а при температурі 20-30 градусів – до 20 днів.

У замороженому м’ясі збудник живе до трьох місяців, тривалий час зберігається в охолодженому молоці та вершках.

В Україні певний час для профілактики туляремії використовували живу туляремійну вакцину Ельберта-Гайського, яка відсутня на території країни.

Наразі профілактика захворювання зводиться до боротьби з гризунами.

Раніше фахівці ВООЗ заявили, що 1,4 млрд людей у майбутньому загрожують смертоносні хвороби через недостатню фізичну активність.

Джерело: Сумський лабораторний центр МОЗ

Фото: Dreamstime

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