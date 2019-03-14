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У школі Дніпра масово захворіли діти – півтисячі учнів не вийшли на навчання

У Дніпрі на навчання до школи не прийшли понад 500 учнів з 904.

У школі Дніпра масово захворіли діти – півтисячі учнів не вийшли на навчання

У одній зі шкіл Дніпра через масове захворювання на заняття не прийшло 512 учнів з 904.

За неофіційною інформацією, 94 школярі поскаржилися на погане самопочуття.

До лікарні були госпіталізовані 12 учнів, яким наразі надають медичну допомогу.

Читайте: Голик: У 225 школах Дніпропетровщини впроваджено інклюзивну освіту

На місці працює санепідемстанція та підрозділ по запобіганню небезпеки відносно дітей. Причини погіршення самопочуття школярів поки не відомі.

Раніше Факти ICTV писали про отруєння дітей у одному з дитсадків Тернополя.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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