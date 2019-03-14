У Дніпрі на навчання до школи не прийшли понад 500 учнів з 904.
У одній зі шкіл Дніпра через масове захворювання на заняття не прийшло 512 учнів з 904.
За неофіційною інформацією, 94 школярі поскаржилися на погане самопочуття.
До лікарні були госпіталізовані 12 учнів, яким наразі надають медичну допомогу.
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На місці працює санепідемстанція та підрозділ по запобіганню небезпеки відносно дітей. Причини погіршення самопочуття школярів поки не відомі.
Раніше Факти ICTV писали про отруєння дітей у одному з дитсадків Тернополя.
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