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Українці старіють швидше інших жителів Європи – вчені

Вчені провели дослідження, під час якого дізналися, в якому віці починається процес старіння жителів різних країн світу.

Українці старіють швидше інших жителів Європи – вчені

Вчені з Національного інституту старіння США змогли визначити, в якому віці починається старіння жителів різних країн світу, повідомляє Lancet.

З’ясувалося, що українці починають виявляти у себе пов’язані із старінням хвороби приблизно у 57 років, що нижче від середнього показника в Європі. За рівнем швидкості старіння Україну поставили на 179 місце зі 195 можливих.

Під час дослідження вчені нарахували 92 хвороби, пов’язані зі старінням, серед яких інсульт, хвороба Паркінсона, онкологія та інші.

Для аналізу дослідники використали дані з 1990 по 2017 роки.

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Найшвидше старіють жителі Папуа-Нової Гвінеї, де зазначені хвороби проявляються у 45 років.

Швейцарія, Франція та Японія виявилися тими країнами, в яких процес старіння у людей починається найпізніше – аж у 76 років.

До слова, у світі зафіксували третій випадок того, як людина вилікувалася від ВІЛ.

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