При авітамінозі потрібно вживати продукти, що містять вітаміни B2 і B6, а також залізо і цинк. Вони знаходяться в молоці, сирі, печінці, м’ясі, висівках тощо.

Авітаміноз найчастіше проявляється навесні, так як всю зиму організм не отримував потрібну кількість вітамінів.

Про авітаміноз можуть говорити такі симптоми:

– суха шкіра, лущення і поява запалень в куточках губ;

– ламкі нігті;

– кровоточивість ясен і зміна кольору язика;

– набряклість обличчя і тіла;

– судоми, м’язові болі, погана координація рухів;

– відчуття холоду;

– дратівливість, безсоння, депресія, апатія, відсутність енергії, слабкість;

– відсутність статевого потягу.

Якщо ви помітили ці симптоми, то вам не вистачає вітамінів групи В2, В6, заліза і цинку.

Вітамін групи В2

Вітамін В2 міститься в свіжому горосі, зеленій стручковій квасолі, капусті брокколі, шпинаті, висівках, пшениці.

Залізо і цинк

На ці речовини багаті гриби і горіхи, персики і гранати, картопля, петрушка, спаржа, жито, гречка, і вівсянка.

А також червоне м’ясо (яловичина, баранина і свинина), і такі продукти як серце, печінка і нирки.

А харчовими джерелами цинку добре служать морепродукти, яйця, зелень, м’ясо, нирки і печінка, гарбузове насіння, пророщені зерна пшениці і пивні дріжджі.

Вітамін групи В6

Часто дефіцит вітаміну В6 супроводжується нестачею в організмі магнію, тоді призначається комплекс B6 + магній.

Також вживайте рибу (скумбрію, тунець, сардину), нирки, м’ясо кролика, яловичину і баранину.

Крім живих продуктів можна пропити комплекс аптечних вітамінів.

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