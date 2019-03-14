Причин виникнення мішків під очима набагато більше, ніж можна уявити! Факти ICTV допоможуть позбутися слідів втоми на твоєму обличчі.

Мішки та синяки під очима — проблема багатьох людей. Причин достатньо.

Причини мішків під очима

Так, спати все-таки потрібно довше, хоча б cім годин на добу. Всіх грошей не заробиш, всі серіали не переглянеш. Ти не робот.

на добу. Всіх грошей не заробиш, всі серіали не переглянеш. Ти не робот. Скільки разів ти вже завантажував програми для контролю водного балансу організму і скільки разів забивав на них вже за тиждень? А дарма. Запиши собі у планер, на долоні, на лобі… неважливо, де. Але почни вже пити по два літри рідини на день.

організму і скільки разів забивав на них вже за тиждень? А дарма. Запиши собі у планер, на долоні, на лобі… неважливо, де. Але почни вже пити по два літри рідини на день. P.S. Кава і міцний чай — це не та рідина, яка поповнить твій водний баланс. У них зворотний ефект! Краще обери трав’яний чай, воду, морс або мамин компотик.

Кава і міцний чай — це не та рідина, яка поповнить твій водний баланс. У них зворотний ефект! Краще обери трав’яний чай, воду, морс або мамин компотик. Брось сигарету , — співала Алла Пугачова в далекому 1990-му. І вірно робила. Думаю, ти і без мене знаєш, як куріння впливає на судини.

, — співала Алла Пугачова в далекому 1990-му. І вірно робила. Думаю, ти і без мене знаєш, як куріння впливає на судини. Їсти теж потрібно правильно. Не забувай про вітаміни, незалежно від сезону.

Є й інші причини, але тут без лікаря не обійтися і краще не затягуй:

Проблеми з серцем і судинами.

Низький рівень гемоглобіну (часті запаморочення, слабкість).

Поради

Щоб прибрати набряклість під очима, потрібно покращити кровообіг. Прямо зараз вимий руки, і зроби масаж обличчя. Круговими рухами розімни шкіру під очима. Рухайся у напрямку вгору, а не вниз, аби уникнути появи зморшок.

обличчя. Круговими рухами розімни шкіру під очима. Рухайся у напрямку вгору, а не вниз, аби уникнути появи зморшок. Корейці вже давно тішать увесь світ секретами краси. Їхні патчі під очі стали сенсацією на beauty-ринку. І справа не в хорошій рекламі. Вони дійсно працюють. Це такі гідрогелеві пластирі, насичені корисними речовинами, які живлять шкіру під очима. Вони знімають набряклість, і освіжають обличчя всього за 20 хвилин.

під очі стали сенсацією на beauty-ринку. І справа не в хорошій рекламі. Вони дійсно працюють. Це такі гідрогелеві пластирі, насичені корисними речовинами, які живлять шкіру під очима. Вони знімають набряклість, і освіжають обличчя всього за 20 хвилин. Чайні пакетики. Так-так, їх не тільки можна заварювати кілька разів. Теплі чайні пакетики слід тримати під очима 15 хвилин, іноді перегортаючи. Чай краще обрати з м’ятою або чорний. І ніяких ароматизаторів!

Підсумуємо

Сподіваюся, ці поради допоможуть тобі надати обличчю свіжості. Але головне — навчися відпочивати і покажи своєму організму, що ти й справді про нього дбаєш.