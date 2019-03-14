Причин виникнення мішків під очима набагато більше, ніж можна уявити! Факти ICTV допоможуть позбутися слідів втоми на твоєму обличчі.
Мішки та синяки під очима — проблема багатьох людей. Причин достатньо.
Причини мішків під очима
- Так, спати все-таки потрібно довше, хоча б cім годин на добу. Всіх грошей не заробиш, всі серіали не переглянеш. Ти не робот.
- Скільки разів ти вже завантажував програми для контролю водного балансу організму і скільки разів забивав на них вже за тиждень? А дарма. Запиши собі у планер, на долоні, на лобі… неважливо, де. Але почни вже пити по два літри рідини на день.
- P.S. Кава і міцний чай — це не та рідина, яка поповнить твій водний баланс. У них зворотний ефект! Краще обери трав’яний чай, воду, морс або мамин компотик.
- Брось сигарету, — співала Алла Пугачова в далекому 1990-му. І вірно робила. Думаю, ти і без мене знаєш, як куріння впливає на судини.
- Їсти теж потрібно правильно. Не забувай про вітаміни, незалежно від сезону.
Є й інші причини, але тут без лікаря не обійтися і краще не затягуй:
- Проблеми з серцем і судинами.
- Низький рівень гемоглобіну (часті запаморочення, слабкість).
Поради
- Щоб прибрати набряклість під очима, потрібно покращити кровообіг. Прямо зараз вимий руки, і зроби масаж обличчя. Круговими рухами розімни шкіру під очима. Рухайся у напрямку вгору, а не вниз, аби уникнути появи зморшок.
- Корейці вже давно тішать увесь світ секретами краси. Їхні патчі під очі стали сенсацією на beauty-ринку. І справа не в хорошій рекламі. Вони дійсно працюють. Це такі гідрогелеві пластирі, насичені корисними речовинами, які живлять шкіру під очима. Вони знімають набряклість, і освіжають обличчя всього за 20 хвилин.
- Чайні пакетики. Так-так, їх не тільки можна заварювати кілька разів. Теплі чайні пакетики слід тримати під очима 15 хвилин, іноді перегортаючи. Чай краще обрати з м’ятою або чорний. І ніяких ароматизаторів!
Підсумуємо
Сподіваюся, ці поради допоможуть тобі надати обличчю свіжості. Але головне — навчися відпочивати і покажи своєму організму, що ти й справді про нього дбаєш.