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Гриби покращують пам’ять у похилому віці

Гриби потрібно вживати хоча б двічі на тиждень і це допоможе запобігти виникненню проблем з пам’яттю і мовленням у людей за 60.

Гриби покращують пам’ять у похилому віці

Унікальний антиоксидант, який міститься у грибах, захищає мозок від багатьох проблем. Про це пишуть сінгапурські вчені у дослідженні опублікованому в журналі хвороби Альцгеймера.

Національний університет Сінгапура провів дослідження із 663 людьми віком за 60 років. Для них розробили спеціальну дієту і відстежували стан їхнього здоров’я з 2011 по 2017.

Аналіз даних показав, що вживання грибів частіше ніж двічі на тиждень знижує ризики виникнення когнітивних проблем.

Учасники дослідження пройшли тести на мислення та увагу і кращі результати показали ті, хто з’їдав понад 300 грамів грибів щотижня.

– Це неочікувано, але один загальнодоступний інгредієнт може так позитивно впливати на когнітивні функції людини, – стверджує співавтор дослідження Лей Фенг.

Варто включити у свій раціон не тільки гриби, а й чай, горіхи та рибу. Гриби – один з найкорисніших дієтичних продуктів, хороший антиоксидант із протизапальною дією.

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Автори дослідження кажуть, що зарано говорити про прямий зв’язок між грибами і їх впливом на когнітивні функції. Свідчення цього уже є, але ми готуємо більшу доказову базу.

– Є багато факторів, котрі впливають на порушення когнітивних функцій. І найвірніший спосіб запобігання цьому – змінити спосіб життя і дотримуватися правильної дієти, – запевняє дослідник хвороби Альцгеймера лікар Джеймс Пікетт.

Фахівець переконує, що дієта, яка включає у себе фрукти, овочі та гриби – це добре, але головна рекомендація – скоротити споживання цукру і солі, залишатися активним та зменшити вживання алкоголю.

Нагадаємо, сечокам’яною хворобою хворіє близько 12% населення планети. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, які симптоми у сечокам’яної хвороби і як її уникнути.

Фото: Pexels

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