Сечокам’яною хворобою хворіє близько 12% населення планети. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, які симптоми у цієї хвороби і як її уникнути.

Кальцій і оксалати, фосфати і сечова кислота можуть кристалізуватися в нирках, якщо вони містяться в крові у великій концентрації. Пізніше ці кристали збільшуються і формують камені, розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вони можуть пройти самостійно і не викликати жодних симптомів. Але якщо вони збільшаться і заблокують потік сечі тоді без лікування не обійтися.

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На додаток до болю вони можуть викликати кровотечу і пошкодження нирок, підвищують ризик інфекції сечовивідних шляхів і пов’язані з серцево-судинними хворобами.

Симптоми

▪ гострий біль в попереку, який може відчуватися і в паху

▪ зміни кольору сечі або кров у сечі

▪ бажання сечовипускання виникає частіше, ніж зазвичай

▪ незначна кількість сечі при сечовипусканні

▪ нудота і блювота з підвищенням температури

При наявності симптомів необхідно йти до лікаря. Він може порадити приймати знеболювальне і пити більше рідини. Якщо камені застрягають у сечових шляхах, може знадобитися операція.

Хто в зоні ризику

– Спадковість

– П’єте мало води

– Погано харчуєтеся. Зокрема вживаєте багато білка тваринного походження, солі та цукру.

– Є діабет 2 типу, хронічна діарея або надмірна вага.

– Хвороби органів травлення або операції, пов’язані з ними.

Що робити, щоб уникнути появи каменів у нирках

– Уникати або обмежити вживання буряка, шоколаду, шпинату, ревеню, чаю та деякі горіхи.

– Помірно вживати вітамін С.

– Уникати куріння. Сигарети є однією з причин зменшення кровотоку у всіх органах. Чим менше крові надходить в нирки, тим вони гірше працюють.

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