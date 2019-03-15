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Поганий сон може спричинити діабет – медики

Недостатня тривалість сну може спричиняти стрес, негативно впливати на серцево-судинну та ендокринну системи.

Поганий сон може спричинити діабет – медики

Недостатньо якісний сон призводить до психічних напружень, позначається на серцево-судинній та бронхо-легеневій системах.

Про це повідомляє головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка.

Він зазначає, що нестача сну впливає на ендокринну систему та, викликаючи порушення обміну речовин, може призвести до діабету.

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Крім того, за словами медика, для здорової людини нормальною тривалістю сну вважається 7-8 годин. Якщо людина спить 9 годин і довше, це може свідчити про наявність якогось соматичного захворювання.

Раніше Факти ICTV писали про те, як правильно спати і висипатись.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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