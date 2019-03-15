Недостатня тривалість сну може спричиняти стрес, негативно впливати на серцево-судинну та ендокринну системи.

Недостатньо якісний сон призводить до психічних напружень, позначається на серцево-судинній та бронхо-легеневій системах.

Про це повідомляє головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка.

Він зазначає, що нестача сну впливає на ендокринну систему та, викликаючи порушення обміну речовин, може призвести до діабету.

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Крім того, за словами медика, для здорової людини нормальною тривалістю сну вважається 7-8 годин. Якщо людина спить 9 годин і довше, це може свідчити про наявність якогось соматичного захворювання.

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