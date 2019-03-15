Вчені з університету штату Огайо стверджують, що вживання такого простого напою, як зелений чай, знижує ризик ожиріння.

Такого висновку вони дійшли після експерименту з лабораторними мишами, яким додавали в їжу двохвідсотковий екстракт зеленого чаю.

Протягом двох місяців одну групу тварин годували жирною їжею, а інша отримувала сбалансоване харчування.

При цьому кожну групу розділили ще на дві підгрупи – тільки одній з них давали екстракт зеленого чаю.

Найкращі результати показали саме миші, що сиділи на жирній дієті. Вони набирали на 20% менше ваги, ніж ті, які не отримували зелений чай.

– Зелений чай стимулює зростання корисних кишкових бактерій, і це призводить до ряду переваг, які значно знижують ризик ожиріння, – сказав Річард Бруно, провідний автор дослідження і професор з харчування людини в університеті Огайо.

Однак, за словами дослідника, говорити про такий вплив зеленого чаю на людину ще зарано, тому вже працює над новим дослідженням, яке вивчить вплив напою на людину.

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До слова, міжнародна група вчених виявила механізм, який провокує розвиток ожиріння.

Джерело: MedicalXpress