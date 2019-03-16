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Вчені змогли частково вилікувати хворобу Альцгеймера

Вченим вдалося видалити з мозку шкідливі білки, які провокують хворобу Альцгеймера.

Вчений

Вченим з Массачусетського технологічного інституту вдалося видалити з мозку шкідливі білки, використовуючи звук і світло, повідомляє Science Alert.

За допомогою світла і звуку дослідникам вдалося частково видалити шкідливий білок з мозку мишей.

В результаті експерименту вчені з’ясували, що за допомогою стробоскопів можна генерувати слабкі звуки, які схожі на мозкові хвилі, загублені при захворюванні.

Це призводить до видалення бляшок, після чого у гризунів покращувалися когнітивні функції.

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Під час дослідження світлові імпульси спрямовувалися в очі мишей з частотою 40 разів на секунду. Така ж сама частота була у звуку.

Наразі метод іще не випробовувався на людях, тому не можна з упевненістю сказати, що він працюватиме.

До слова, вчені назвали продукт, який допоможе запобігти виникненню проблем з пам’яттю у похилому віці.

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