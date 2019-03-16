В ніч на 31 березня в Україні стрілки годинника переведуть на годину вперед. Факти ICTV зібрали поради, які допоможуть пережити перехід на літній час.

Перехід на літній час більш негативно впливає на організм, ніж перехід на зимовий час. Так відбувається через те, що стрілки переводять на одну годину вперед, через що люди менше сплять.

Крім того, переведення годинників може викликати проблеми зі здоров’ям у людей, які страждають від серцево-судинних і хронічних хвороб.

Дратівливість і перепади настрою також можуть бути викликані переходом на літній час.

Щоб знизити до мінімуму проблеми при переведенні годинника, лікарі рекомендують за тиждень до цього почати регулярно гуляти на свіжому повітрі і лягати спати приблизно на 30 хвилин раніше, ніж зазвичай.

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А вже після переведення годинників варто на кілька днів знизити навантаження на організм на роботі і в повсякденному житті. Деякі фахівці навіть рекомендують в цей час не водити автомобіль.

Гарною допомогою для організму під час перехідного періоду також може стати зелений чай.

До слова, допомогти швидко заснути може дихальна вправа 4-7-8.