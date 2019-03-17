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Американка народила шістьох дітей за дев’ять хвилин

Американка за 9 хвилин народила три пари близнят.

Американка народила шістьох дітей за дев’ять хвилин

9 хвилин знадобилося мешканці Техасу, щоб народити одразу три пари близнят.

Жінка стала щасливою мамою чотирьох хлопчиків і двох дівчаток.

Їх вона народила в проміжку з 4.50 до 4.59 ранку.

Пологи пройшли без ускладнень. Зараз мама і новонароджені почуваються добре.

Читайте: Народилося менше, ніж в часи Голодомору. Демографічний антирекорд України у 2018

Відзначається, що ймовірність того, що у жінки народяться шестернята, оцінюється в 1 з 4,7 млрд.

Нагадаємо, в лютому українка з Дніпра народила 14-ту дитину.

Джерело: Hindustantimes

Фото: The Woman’s Hospital of Texas

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