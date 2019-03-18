У Міністерстві охорони здоров’я планують скасувати фінансування медичним закладам за пацієнтів, які не підписали декларацію з лікарем.

У МОЗ є проект постанови щодо скасування виплат за так званими червоними списками, тобто за пацієнтів, які проживають на території обслуговування закладу, але ще не підписали декларацію про вибір сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Про це повідомив заступник міністра Павло Ковтонюк.

Він зазначив, що ці кошти спрямують на оплату за тих пацієнтів, які обрали свого лікаря.

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Крім того, така система стимулюватиме пацієнтів визначатись і підписувати декларації з тими лікарями і у тих медзакладах, де їм нададуть кращий сервіс.

Проект постанови виставили для громадського обговорення.

Раніше Факти ICTV писали про те, у яких приватних клініках можна обрати сімейного лікаря.