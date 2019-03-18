Дослідники виявили у каві речовини, які зупиняють ріст різних типів раку простати.

Японські вчені з Університету Канадзави провели грунтовне дослідження кавових зерен і виявили, що вони містять у собі речовини, які зупиняють ріст клітин різних типів раку простати.

В ході вивчення цього питання вченим вдалося підтвердити потужні протиракові властивості речовин, які містяться в зернах. Ці речовини – це кафестол і кавеол.

Автори дослідження розповідають, що кава привернула їхню увагу після аналізу даних про частоту розвитку раку простати. Вони помітили закономірність, що чоловіки, котрі регулярно вживають каву, значно менше проявляли будь-які ознаки до схильності захворіти онкологією.

Підсумки дослідження показують, що любителі кави серед чоловіків на 11% рідше хворіють на рак простати. Вивчаючи захисний ефект щодо раку передміхурової залози, фахівці виділили з кавового екстракту шість активних речовин. Потім протестували їхній вплив у різноманітних комбінаціях на розвиток різних типів чоловічого раку.

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Експеременти проводили у лабораторних умовах на клітинних культурах в пробірках і на мишах, які виступали носіями пухлини.

У звіті дослідження вчені вказали, що кафестол і кавеол – рослинні сигнальні молекули, що мають потужні властивості, які зупиняють поширення пухлин.

Тепер учені хочуть зрозуміти, як саме працюють кавові речовини. Розуміння механізмів їхньої дії допоможе отримати перші ліки від типів раку простати, які не піддаються традиційній терапії, вважають фахівці.

Нагадаємо, вчені дійшли висновку, що в гарячій каві більше корисних речовин.