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Від кору на Рівненщині померла 9-річна дитина

На Рівненщині від ускладнень після кору померла 9-річна дитина.

Від кору на Рівненщині померла 9-річна дитина

У Березнівському районі Рівненської області від кору померла 9-річна дівчинка.

За попередніми даними, вона не була вакцинована.

Як повідомив завідувач відділу державної установи Рівненський лабораторний центр МОЗ України Віктор Мороз, у дитини було зафіксоване захворювання на кір. Смерть була спричинена пневмонією, яка виникла як ускладнення від хвороби.

Читайте: Кір відступає: МОЗ констатує зниження кількості хворих

До слова, в Рівненській області від початку року це вже третій летальний випадок кору.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Львові п’ятеро немовлят захворіли на кір.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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