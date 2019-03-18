На Рівненщині від ускладнень після кору померла 9-річна дитина.
У Березнівському районі Рівненської області від кору померла 9-річна дівчинка.
За попередніми даними, вона не була вакцинована.
Як повідомив завідувач відділу державної установи Рівненський лабораторний центр МОЗ України Віктор Мороз, у дитини було зафіксоване захворювання на кір. Смерть була спричинена пневмонією, яка виникла як ускладнення від хвороби.
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До слова, в Рівненській області від початку року це вже третій летальний випадок кору.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Львові п’ятеро немовлят захворіли на кір.
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