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Відомі препарати для серця можуть бути смертельними – кардіологи

Лікарські препарати, які містять у своєму складі ніфедипін, можуть призвести до раптової зупинки серця.

Відомі препарати для серця можуть бути смертельними – кардіологи

Високі дози ніфедипіну, який приймають для зниження високого кров’яного тиску і від стенокардії, можуть призвести до зупинки серця.

Європейська спільнота кардіологів зазначає, що ліки, які місять у своєму складі дигідропіридин та амлодипін, таких побічних ефектів не мають.

При цьому, обидва препарати вважаються однаково ефективними і безпечними.

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Експерти звертають увагу на те, що високі дози ніфедипіну можуть збільшити ризик раптової зупинки серця через аритмію, в той час як амлодипін — ні.

Раніше Факти ICTV писали про симптом, який сигналізує про серцевий напад.

Джерело: EurekAlert

Фото: Unsplash

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