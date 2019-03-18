Лікарські препарати, які містять у своєму складі ніфедипін, можуть призвести до раптової зупинки серця.

Високі дози ніфедипіну, який приймають для зниження високого кров’яного тиску і від стенокардії, можуть призвести до зупинки серця.

Європейська спільнота кардіологів зазначає, що ліки, які місять у своєму складі дигідропіридин та амлодипін, таких побічних ефектів не мають.

При цьому, обидва препарати вважаються однаково ефективними і безпечними.

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Експерти звертають увагу на те, що високі дози ніфедипіну можуть збільшити ризик раптової зупинки серця через аритмію, в той час як амлодипін — ні.

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Джерело: EurekAlert