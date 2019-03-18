Міфи про вплив вакцин на організм людини заполонили стереотипне бачення українців. Уляна Супрун вкотре розвінчує неправду про реакцію організму на щеплення.

Лікарі часто зустрічаються з тим, що батьки відмовляються вакцинувати дітей, мовляв це зашкодить здоров’ю їхнього чада. Проте реакції на вакцини проходять самостійно і не несуть шкоди організму.

Після вакцинування можливе підвищення температури, виникнення набряку, ущільнення чи почервоніння у місці ін’єкції. Такі симптоми зникають протягом одного-двох днів і є абсолютно очікуваними реакціями. Боятися не варто.

Організм природньо реагує на дію певних вакцин і таким чином формує оптимальну імунну відповідь.

Оскільки всі реакції проходять самостійно, то відповідно не несуть шкоди здоров’ю. Попри це у людей все ж сформувалися міфи стосовно реакцій на вакцини.

Міф 1. Почервоніння — це алергічна реакція, тому треба застосовувати антигістамінні (протиалергічні) препарати.

Почервоніння, як реакція після щеплення, найчастіше не є алергічною, тому давати дитині протиалергічні засоби це зайве. Ви даєте дитині зайві ліки, користі від яких немає, натомість можливі побічні дії.

Міф 2.Температуру, що з’являється після щеплення потрібно обов’язково збивати.

Таблетки для” профілактики”, щоб знизити температуру – рішення не найкраще. Часто саме ліки провокують алергічну реакцію, а батьки думають, що всі біди від щеплення.

Жарознижувальне або знеболювальне потрібно давати тільки у випадку необхідності, коли дитина відчуває дискомфорт, біль чи погано переносить підвищення температури. Не використовуйте ацетилсаліцилову кислоту, рекомендується вживати парацетамол або ібупрофен. Щодо дозування ліків порадьтеся із терапевтом.

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Міф 3. Компреси та мазі допомагають зменшити набряк та почервоніння.

Мазі, йодні сітки, прикладання листків капусти чи застосування компресів на місці уколу можуть призвести до перегріву, внаслідок ще більшого притоку крові до місця ін’єкції. Це спричиняє збільшення набряку та почервоніння, а іноді провокує утворення опіку. Тому жодних маніпуляцій з місцем ін’єкції проводити не можна.

Міф 4. Після щеплення не бажано гуляти з дитиною на вулиці.

Прогулянка на свіжому повітрі ніяк не зможе нашкодити дитині. Натомість допоможе позбавитись стресу, який міг виникнути внаслідок ін’єкції.

Коли потрібно звернутись до лікаря:

Почервоніння почалося через 2 дні після щеплення.

Воно збільшилося в розмірі (більше ніж 5 см).

Біль посилюється або почервоніння у місці ін’єкції збільшується через 3 дні.

Температура виникла через 2 дні (або триває більше трьох днів).

Вакцинація за календарем профілактичних щеплень є безоплатною. Її можна зробити у вашого сімейного лікаря або педіатра.

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