Струнке та підтягнуте тіло – мета, до якої прагне кожен. Весна – найкращий період, щоб почати бігати і встигнути підготуватися до літа, тому розповідаємо, як почати бігати зранку і що для цього потрібно.

Як правильно почати бігати, щоб отримати від пробіжки максимальну користь. Розповідаємо чи корисний біг, у який час доби пробіжки ефективніші і як змусити себе почати бігати.

Чим корисний біг

У комплексне тренування в залі завжди входить кардіо, тобто пробіжка на біговій доріжці, але якщо у васє змога бігати вранці на свіжому повітрі, то це хороша альтернатива.

– Під час бігу ми активізуємо процеси метаболізму і тим самим покращуємо обмін речовин у нашому організмі. Біг – чудова профілактика серцево-судинних захворювань, – розповідає експерт із легкої атлетики Ігор Бронніков.

Пробіжки покращують загальний тонус організму, знижують ризик інсультів та покращують роботу травлення і серця. У комплексі біг – покращує імунітет.

Коли краще бігати

Експерти рекомендують бігати вранці перед сніданком, але тривалість пробіжки не більше 15 хв. Такі низькоінтенсивні пробіжки приведуть ваш організм у тонус і стануть хорошим початком трудового дня.

Вечірні пробіжки приносять користь дихальній системі та судинам головного мозку. Тренування має відбуватися не пізніше аніж за дві год до сну. Якщо ви тільки починаєте свої тренування, то краще стартувати з повільного темпу і з кожним днем його збільшувати.

Найкраще бігати у місцях, де немає машин, щоб не вдихати токсичні викиди автомобілів. Існують спеціально відведені місця для бігу, стадіони зі спеціальною поверхнею або грунтові доріжки на алеях біля води та паркових зонах.

– Пробіжки по асфальту можуть травмувати і в наслідку ви отримаєте деформацію сухожиль стопи. Щоб поберегти свої коліна та стопи, оберіть місце з більш м’якою поверхнею, – зазначив експерт.

Як підготуватися до бігу

Перед пробіжкою зробіть розминку та розтяжку. Таким чином ви зменшите ризик травмування.

– Фізична активність повинна приносити вам задоволення, якщо ваша ціль оздоровити свій організм і привести його у тонус. Бігати до безсилля неможна, бо так можна отримати проблеми зі здоров’ям, а особливо із серцем, – радить експерт з легкої атлетики Ігор Бронніков.

Як обрати взуття

Бігати потрібно у зручних кросівках, які забезпечать комфорт суглобам і допоможуть уникнути різких зіткнень з поверхнею. Взуття повинно бути легким (до 400 грамів), з еластичною підошвою та якісним пошивом.

Чи можна їсти перед пробіжкою

Їсти можна за 2 год до пробіжки. Але якщо ви плануєте інтенсивні тренування, то біг натщесерце може зашкодити, тому у день тренування треба їсти продукти, які швидко засвоюються організмом.

– Овочі, салати, можна дозволити собі трохи солодкого. Фрукти, якщо сильно захотіли поїсти за півгодини до бігу, – рекомендує Ігор Бронніков.

У жодному разі не вживайте перед бігом каву, вона збільшує ризики інсульту.

За 2-3 год до бігу відмовтеся від м’яса, особливо червоного: свинини та яловичини, бо м’ясо багате на насичені жири тваринного походження, і саме це призведе до тяжкості, дискомфорту та швидкої втоми від бігу.

Також пам’ятайте, що організм потребує і відпочинку, тому робіть перерви. Пробіжки кожного дня – не найкраще рішення.

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