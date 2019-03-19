В час Великого посту багато українців суворо обмежують свій раціон, але перш ніж змінити особливості харчування, варто дізнатися як про позитивні, так і негативні сторони обмежень.

Харчування під час посту зазнає змін, тому уважно продумайте свій раціон, щоб зустріти Великдень здоровими. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, чим можна замінити продукти харчування, які ми вилучаємо під час посту.

Менше м’яса – добре.

Ковбаси, сардельки та копченості збільшують ризик деяких видів раку, а також гіпертензії і порушення обміну жирів, але шматочок сала або печене м’ясо птиці вам не зашкодить.

Більше овочів – ще краще.

У рослинній їжі містяться вітаміни, мікроелементи, клітковина, які допомагають нашому організму зміцнювати імунітет. Зокрема поліпшується функціонування кишечника, судин, мозку і шкіри. Доведено користь веганства і вегетаріанства – перш за все в найрізноманітнішому рослинному раціоні.

Бобові – не тільки квасоля.

Бобові варто додати в раціон харчування не тільки на час посту, тому що вони мультивітамінні і організм віддячить вам. Бобові – це клітковина, вітаміни групи В, мікроелементи калію, фосфор, залізо, цинк і марганець.

Перелік корисних властивостей досить великий, і крім здорового кишечника ви отримаєте нормалізований рівень холестерину.

Піст – це нагода згадати про гриби.

Білі гриби, шампіньйони, шиїтаке, гливи багаті на амінокислоти глутатіону, клітковину бета-глюкан, мікроелемент селен, вітамін D, антиоксидант ерготионеїн – а це набір унікальних і дуже потрібних нутрієнтів.

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Дієта з низьким вмістом жирів або їх відсутністю досить шкідлива, тому що для засвоєння окремих вітамінів потрібні жири.

У жирах є вітаміни А, Е і Д, холестерин і поліненасичені жирні кислоти. Без цих вітамінів погано функціонує імунна система, погіршується зір і можливе порушення обміну кальцію. Відсутність холестерину в раціоні збільшує ризик депресії та порушення утворення статевих гормонів.

Горіхи, льон, гарбузове та соняшникове насіння.

Вони багаті на вітамін Е і поліненасичені жирні кислотами, додайте їх до списку важливих продуктів харчування.

Поєднуйте горіхи і моркву або курагу – оскільки жиророзчинний про-вітамін А буде повністю засвоюватися.

Яйця – потрібні.

У яйцях містяться корисні жири, які потрібні для роботи печінки і нервової системи. Якщо ви все ж вирішили відмовитися від яєць, то їжте соєві продукти, гарбузове та соняшникове насіння, кукурудзу і шпинат. Все це разом певною мірою замінить яйця.

Молочні продукти.

Їх можна замінити квашеною капустою, вона саме містить співмірну кількість пробіотичних лактобактерій і кальцію.

Без риби буде погано.

Риба забезпечує мозок, серце і судини та імунну систему поліненасиченими жирними кислотами, тому це вкрай важливий компонент харчування. Альтернативою на час посту може бути лляне та гарбузове насіння, волоські горіхи, морська капуста чи кунжутна паста.

Не обмежуйте свій раціон одними лише вуглеводами (хліб, рис, макарони). Вони мають високий глікемічний індекс, і саме такий раціон призводить до нестачі вітаміну В1 і збільшення ваги.

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