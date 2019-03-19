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МОЗ регулюватиме ціни на ліки з Нацпереліку

МОЗ регулюватиме ціни на лікарські засоби з Нацпереліку, якими найчастіше користуються українці.

МОЗ регулюватиме ціни на ліки з Нацпереліку

Міністерство охорони здоров’я встановить граничні ціни, які залежатимуть від цін на діючу речовину в сусідніх країнах.

– Обсяги закупівель життєво необхідних ліків в медзакладах зростають. Відповідно, знижуються і витрати з кишень пацієнтів. З негативу – на деякі лікарські засоби з Нацпереліку фармвиробники необґрунтовано завищують ціни, – зазначив профільний заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.

У Національному переліку є близько 60 з 427 найпопулярніших ліків, і вони, у грошовому вимірі, становлять близько 80% від загального обсягу закупівель в регіонах.

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Запровадження регулювання саме на ці препарати дозволить медзакладам заощаджувати кошти, купувати більше потрібних ліків з Нацпереліку. Пацієнти отримають більше безоплатних ліків під час лікування у стаціонарі.

Гранична ціна на ліки з Нацпереліку встановлюватиметься на основі середньої ціни трьох найменших значень з п’яти країн, в яких фахівці порівнюватимуть такі ціни.

Додатково буде застосовуватися понижуючий коефіцієнт 0.8 для корекції ціни на рівень доходу і платоспроможності в Україні.

Країни для порівняння цін – це Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія та Латвія.

Раніше Факти ICTV писали, що у Міністерстві охорони здоров’я планують скасувати фінансування медичним закладам за пацієнтів, які не підписали декларацію з лікарем.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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