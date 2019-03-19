Психологи впевнені, що самотні люди частіше страждають від ожиріння і хвороб серця, ніж ті, у кого є відносини.

Самотність підвищує ризик передчасної смерті. Самотня людина частіше сімейних людей страждає від ожиріння і хвороб серця і судин.

Такого висновку дійшла група психологів Університету Брігама Янга. Вони проаналізували результати близько 150 експертиз і досліджень за участю 300 тисяч добровольців. Всього були вивчені дані 3,5 млн північноамериканців, азіатів і австралійців.

При цьому вони встановили, що навіть спілкування в інтернеті може знизити ризик передчасної смерті, оскільки людина не відчуватиме себе настільки самотньою.

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До речі, раніше вчені розповіли, як недосипання пов’язане з самотністю.

Джерело: MedikForum