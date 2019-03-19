PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Названа несподівана небезпека самотності

Психологи впевнені, що самотні люди частіше страждають від ожиріння і хвороб серця, ніж ті, у кого є відносини.

Названа несподівана небезпека самотності

Самотність підвищує ризик передчасної смерті. Самотня людина частіше сімейних людей страждає від ожиріння і хвороб серця і судин.

Такого висновку дійшла група психологів Університету Брігама Янга. Вони проаналізували результати близько 150 експертиз і досліджень за участю 300 тисяч добровольців. Всього були вивчені дані 3,5 млн північноамериканців, азіатів і австралійців.

При цьому вони встановили, що навіть спілкування в інтернеті може знизити ризик передчасної смерті, оскільки людина не відчуватиме себе настільки самотньою.

Читайте: Що може вказувати на передчасну смерть – вчені

До речі, раніше вчені розповіли, як недосипання пов’язане з самотністю.

Джерело: MedikForum

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Призер чемпіонату світу з плавання помер у 26 років
Помер режисер фільму Весна на Зарічній вулиці Марлен Хуцієв
Вибігла на рейки: у Харкові потяг збив 20-річну дівчину
Загадкова смерть у Києві: у чоловіка в руках вибухнув невідомий предмет
У парку Києва знайшли немовля у пакеті
Друга жертва буревію: на Вінниччині на жінку впало дерево
У Запоріжжі мати викинула немовля на смітник
Померла Кетлін Келлі – триразова чемпіонка світу з велотреку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка