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Факти / Lifestyle

Супрун розвіяла міф про шкоду дріжджового хліба

Хліб на дріжджах не шкідливий. Навпаки, вони роблять його кориснішим, збагачуючи вітамінами та амінокислотами.

Супрун розвіяла міф про шкоду дріжджового хліба

Хвилюватися, що дріжджі можуть принести шкоду не варто, адже вони не виживають у вже спеченому хлібі. За високих температур вони і їхні спори гинуть.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона зазначила, що хліб, у якому є дріжджі, містить більше заліза. Коли тісто підходить, ферменти мікроорганізмів руйнують фітин борошна – сполуку, яка пов’язує іони заліза або цинку і робить їх недоступними для засвоєння в нашому кишечнику.

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Уляна Супрун також додала, що білий хліб або здобні булки місять багато вуглеводів та мало клітковини. Тому вони можуть викликати біль у животі та здуття.

Щоб зробити свій раціон здоровим, потрібно обирати цільнозерновий хліб, який містить більше поживних речовин, вітамінів, мінералів та клітковини.

Головне при цьому добре його пережовувати і запивати. Це сприятиме процесу травлення та засвоєнню поживних речовин.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Уляна Супрун розвіяла міфи про вакцинацію.

Фото: Unsplash

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