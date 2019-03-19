Хліб на дріжджах не шкідливий. Навпаки, вони роблять його кориснішим, збагачуючи вітамінами та амінокислотами.

Хвилюватися, що дріжджі можуть принести шкоду не варто, адже вони не виживають у вже спеченому хлібі. За високих температур вони і їхні спори гинуть.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона зазначила, що хліб, у якому є дріжджі, містить більше заліза. Коли тісто підходить, ферменти мікроорганізмів руйнують фітин борошна – сполуку, яка пов’язує іони заліза або цинку і робить їх недоступними для засвоєння в нашому кишечнику.

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Уляна Супрун також додала, що білий хліб або здобні булки місять багато вуглеводів та мало клітковини. Тому вони можуть викликати біль у животі та здуття.

Щоб зробити свій раціон здоровим, потрібно обирати цільнозерновий хліб, який містить більше поживних речовин, вітамінів, мінералів та клітковини.

Головне при цьому добре його пережовувати і запивати. Це сприятиме процесу травлення та засвоєнню поживних речовин.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Уляна Супрун розвіяла міфи про вакцинацію.