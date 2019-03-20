Американські вчені довели, що на частоту сексу в родині впливає розподіл роботи по дому між партнерами.

Американські соціологи Деніел Карлсон, Аманда Міллер і Шерон Сасслер, спираючись на дані двох національних досліджень з різницею у 20 років: Національне дослідження сім’ї і домашніх господарств (1987-1988) і дослідження шлюбу і відносин (2006).

Дослідження охопили понад 11 тис. респондентів і показали, що у пар, які розділяють домашні рутинні обов’язки, секс буває частіше.

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Домашні обов’язки включають приготування їжі, миття посуду, прибирання будинку, шопінг, прання.

Особливе місце займає миття посуду. Так ось, у сім’ях, в яких цей обов’язок на себе бере чоловік, то і сварок менше і секс частіше.

Для жінок найбільш важливим виявилося, аби партнер мив посуд і робив покупки в супермаркеті. У таких пар сексуальне життя в порядку.

Нагдаємо, проведене нещодавно у США опитування показало, що 41% жінок вважає себе дуже гучними у сексі, при цьому серед чоловіків цей відсоток менше – 27%.