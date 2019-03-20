Одна прогулянка на тиждень може відтермінувати ризик передчасної смерті.

Як мінімум одна прогулянка на тиждень має властивість зменшувати ризик передчасної смерті від інсульту, раку та серцевого нападу.

Дослідження проводили науковці з Шаньдунського політехнічного університету, що на півночі Китаю.

Вчені проаналізували дані здоров’я майже 90 тис. людей. Фахівці врахували тип навантажень та їхню тривалість і дійшли висновку, що у людей, які мали традиційні прогулянки або працювали в саду від 10 хвилин до однієї години на тиждень, знижувався ризик ранньої смерті на 18%.

Більш тривалі фізичні навантаження в саду або частіші прогулянки знижують ризик смерті на 31%. Такі фізичні навантаження мають бути помірними і тривати від 2,5 до 5 год на тиждень.

А якщо активність протягом тижня становила 25 годин, то ризик зменшувався вже на 50%.

Автори дослідження зазначають, що висновки зроблені внаслідок спостереження, тобто не можна ствердно сказати, що тільки прогулянка продовжить вам життя. У цьому випадку потрібен комплексний підхід: харчування, спосіб життя і фізичні навантаження.

До слова, вчені з Університету Західної Австралії довели, що нетривала фізична активність вранці може замінити ліки для зниження артеріального тиску у літніх людей.