PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Вчені знайшли простий спосіб запобігти передчасній смерті

Одна прогулянка на тиждень може відтермінувати ризик передчасної смерті.

Вчені знайшли простий спосіб запобігти передчасній смерті

Як мінімум одна прогулянка на тиждень має властивість зменшувати ризик передчасної смерті від інсульту, раку та серцевого нападу.

Дослідження проводили науковці з Шаньдунського політехнічного університету, що на півночі Китаю.

Вчені проаналізували дані здоров’я майже 90 тис. людей. Фахівці врахували тип навантажень та їхню тривалість і дійшли висновку, що у людей, які мали традиційні прогулянки або працювали в саду від 10 хвилин до однієї години на тиждень, знижувався ризик ранньої смерті на 18%.

Читайте: Вчені виявили нову корисну властивість кави

Більш тривалі фізичні навантаження в саду або частіші прогулянки знижують ризик смерті на 31%. Такі фізичні навантаження мають бути помірними і тривати від 2,5 до 5 год на тиждень.

А якщо активність протягом тижня становила 25 годин, то ризик зменшувався вже на 50%.

Автори дослідження зазначають, що висновки зроблені внаслідок спостереження, тобто не можна ствердно сказати, що тільки прогулянка продовжить вам життя. У цьому випадку потрібен комплексний підхід: харчування, спосіб життя і фізичні навантаження.

До слова, вчені з Університету Західної Австралії довели, що нетривала фізична активність вранці може замінити ліки для зниження артеріального тиску у літніх людей.

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Боксера звинуватили в підтримці тероризму через вибір пісні для виходу на ринг
У Каліфорнії розробили черепицю, яка поглинає брудне повітря
Відомі препарати для серця можуть бути смертельними – кардіологи
Збірна Бангладеш з крикету ледь не загинула у теракті в Новій Зеландії
Як швидко заснути – метод 4-7-8
Камені в нирках: Супрун розповіла, хто в зоні ризику і як уникнути хвороби
Поганий сон може спричинити діабет – медики
Як позбутися мішків під очима
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка