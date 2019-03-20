Допомога іншим людям та відчуття приналежності дають змогу жити щасливіше та довше.

Почуття щастя залежить від наших генів. Тому деякі люди щасливіші за інших, навіть за одинакових умов проживання. Але не лише природні чинники впливають на стан піднесення, тому що важливе місце посідає наш вибір, який ми робимо у повсякденному житті.

Дослідники спостерігали за групою з 724 чоловіків з початку їхнього підліткового віку (1938) до кінця життя. Аналізуючи отримані дані, вчені довели, що допомога іншим людям та відчуття приналежності допомагають жити щасливіше та довше.

Уляна Супрун зібрала висновки низки досліджень, які допоможуть стати щасливішим.

Порада 1. Присвятити себе справі, яка приносить задоволення.

Це може бути не лише робота, а підтримка соціально важливих проектів, волонтерство, хобі, чи допомога близьким. Головне — знати, що ми робимо щось важливе та те, що має сенс.

Порада 2. Соціалізація.

Участь у соціальному житті дає нам відчуття ідентичності та підтримки. Це можуть бути групові заняття спортом, волонтерські проекти чи відпочинок з родиною. Це стимулює розумову та емоційну діяльність.

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Натомість ізоляція та самотність діють навпаки. Коли ми разом у згуртованій команді — активно виділяється гормон окситоцин. Він потрібен для відчуття довіри, бере участь в утворенні вибіркових прив’язаностей, зміцнює імунітет, допомагає дбати про інших та активно виділяється, коли ми закохані.

Порада 3. Фізична активність.

Під час тренувань у людини виділяються ендорфіни, серотонін, дофамін та ендоканабіоноїди — сполуки щастя, які приносять задоволення, ейфорію та покращують настрій.

Порада 4. Раціон харчування.

Вживайте помірну кількість їжі, велика кількість солодкого не принесе вам очікуваного щастя. Дієтологи радять обов’язково споживати жирну рибу, горіхи, яйця, нерафіновані злаки та багато свіжих овочів.

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А щоб збагатити організм амінокислотою, з якої утворюється серотонін, потрібно вживати молочну продукцію, хумус і фалафель.

Порада 5. Перебувайте на світлі та уникайте стресу.

Денне і яскраве світло в приміщенні покращують соціальну взаємодію та настрій, а також провокують утворення серотоніну.

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