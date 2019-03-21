Перед виборами потрібно підготувати свою психіку до того, що деякі люди можуть поводитися імпульсивно і неадекватно.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила у Facebook про те, що перед виборами у певних людей може проявитися імпульсивна поведінка. Вона дала поради, як захистити своє психічне здоров’я перед виборами президента України.

Для того, аби не стати жертвою “атак”, потрібно дотримуватися кількох простих правил.

Головне – спокій

Маніпулятори завжди намагаються вивести людину з рівноваги, аби вона реагувала так, як їм потрібно. Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, то краще розверніться і йдіть геть, оскільки суперечка не призведе до бажаного результату.

Якщо вам не шкода свого часу і сил, можете спробувати вислухати людину і заспокоїти її. Проте такий підхід не завжди спрацьовує.

Міцні особисті кордони

Встановіть для себе міцні правила, які не матиме права порушувати жодна людина.

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– Якщо ви триматимете оборону навколо власних принципів — вас буде складно вивести з рівноваги, – повідомила Супрун.



Повертайте людей в реальність

Якщо людина знахабніло себе веде, то спробуйте нагадати їй, що така поведінка є неприпустимою. Проте в жодному разі не відповідайте агресивно.

Не підвищуйте голос

Уникайте зневажливих жестів і підвищення голосу. Звертайтеся до людини тільки після того, як вона завершить свою думку і розмовляйте низьким, спокійним голосом.

Уникайте контакту

Якщо ж ви бачите, що адекватне обговорення на тему виборів неможливе, то ігноруйте таку людину й уникайте контакту.

До слова, вчені дійшли висновку, що знеболюючі можуть допомогти у боротьбі з посттравматичним стресовим розладом.