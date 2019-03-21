За допомою молекул, які містяться в шкірному салі і викликають певний запах, можна буде визначити хворобу Паркінсона.

Вчені дослідили, що у людей з хворобою Паркінсона виділення шкірного сала має виразний запах, який посилюється в міру прогресування стану хворого.

Таку особливість вперше помітила почесний лектор в Манчестерському університеті Джой Мілн у свого чоловіка за багато років до того, як йому поставили клінічний діагноз хвороби Паркінсона.

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Дослідники зібрали зразки шкірного сала і проаналізувавши, виявили присутність речовин, які вказують на змінені рівні нейротрансмітерів, виявлених у пацієнтів з хворобою Паркінсона, а також на ряд інших біомаркерів стану.

Під час дослідження вони створили модель, яка може ідентифікувати хворобу на ранніх стадіях.

Раніше Факти ICTV писали про те, що хворобу Паркінсона лікуватимуть стовбуровими клітинами.

Джерело: The University of Manchester