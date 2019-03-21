Ліки для анестезії допомагають зробити травмуючі спогади менш яскравими і може бути корисним для лікування людей з посттравматичним стресовим розладом.

Ліки для анестезії роблять погані спогади менш яскравими і допомагають людям з посттравматичним стресовим розладом.

Вчені з Технічного університету Мадрида помітили, що люди, яким кололи седативний пропофол відразу після спогаду, через добу гірше пам’ятали тривожні моменти.

Після досліджень на тваринах стало відомо, що коли відбувається спогад, з’являється тимчасове вікно, коли можна змінити цей спогад.

На думку вчених, на це може вплинути знеболююче.

Для дослідження відібрали 50 добровольців і попросили запам’ятати дві історії за тиждень, перш ніж їм введуть препарат для гастроскопії або колоноскопії.

Потім їм показали слайди з нейтральними історіями, де в середині були сумні моменти. Перша історія була про хлопчика, який потрапив у ДТП, а друга – про викрадення і напад на жінку.

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Перед введенням ліків, людям показали перший слайд однієї з історій. Після процедури вчені перевірили, як вони запам’ятали історії.

На думку вченого, пройшло мало часу, щоб препарат міг змінити пам’ять.

Другу групу тестували через добу. Ліки виявилися ефективними – люди на 12% гірше згадували емоціальнальние частини історії, а нейтральні частини історій вони пам’ятали однаково добре.

Ліки можуть зменшити емоційний вплив травмуючих спогадів при ПТСР, але на думку вчених, старі спогади змінити складніше.

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Джерело: Science Advances