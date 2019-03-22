Вчені з’ясували, що зниження вживання калорій продовжує життя.

Дієта знижує рівень вродженого імунітету, зменшуючи активність регуляторного білка р38. Таким чином, в організмі людини відбувається ланцюгова реакція, яка закінчується зниженням імунної відповіді.

Це пояснюється змінами в активності імунної системи.

Вчені дослідили, що коли р38 повністю неактивний, обмеження калорій не спрацьовує і не впливає на вроджений імунітет.

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Як зазначають фахівці, при низькій активності цього білка запускаються генетичні шляхи, які пригнічують запальні процеси до оптимального рівня. Саме це допомагає гальмувати старіння і зношення організму.

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