Вчені довели, що лазерним променем можна блокувати окремі нейрони в мозку і таким чином зменшити залежність від алкоголю. Досліди проводили на щурах.
Американські вчені з Інституту Скріппс змогли вилікувати щурів від алкоголізму.
– Ця робота вимагає використання передових технологій, які ще не можна застосовувати на людях, тому може знадобитися від 15 до 30 років, перш ніж ми побачимо алкоголіків з мозковими імплантатами, які допоможуть їм контролювати свою тягу, – зазначає один з авторів дослідження Олів’є Джордж.
Дослідники встановили у мозок щурів оптоволокно, потім увімкнули лазер, який блокує нейрони, що відповідають за формування і підтримку залежності.
Такі зміни у мозку автори порівняли з клацанням перемикача.
– Особливо вражає те, що нам вдалося взяти під контроль саму мотивацію споживання алкоголю в істот з сильною залежністю, – сказав Олів’є Джордж.
За його словами, оптоволокно і лазер, який блокує нейрони, що відповідають за формування і підтримку залежності, дозволяють знизити не лише споживання алкоголю, але й фізичні прояви синдрому відміни.
– Алкоголізм в людей і тварин розвивається схожим чином, і одразу кілька досліджень демонстрували, що принципову роль у формуванні та підтримці залежності грає відносно невеликий кластер нервових клітин, – пояснює дослідник.
А якщо зв’язок між цими нейронами руйнується, то у пацієнта розвиватися синдром відміни.
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Вчені все ж мають надію, що це дослідження матиме продовження і вони докладуть усіх зусиль, щоб підготувати технологію для тестування на людях.
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