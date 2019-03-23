Держлікслужба розробляє зміни до законодавства, які передбачають введення кримінальної відповідальності за продаж ліків без рецепта.

На даний момент аптеки, які продають препарати без рецепта, можуть бути оштрафовані тільки на 120 грн, розповіла в.о. глави Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

На її думку, для аптек заплатити такий штраф дешевше, ніж дотримуватися закону.

– Зараз Держлікслужба розробляє зміни до закону. І ми підвищуємо цей штраф. І ми також будемо ставити кримінальну відповідальність за те, що видають ліки без рецепта, – зазначила вона.

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Нагадаємо, уряд затвердив Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, один з пунктів якого передбачає продаж антибіотиків лише за рецептом. Ці зміни мають запровадити до кінця 2020 року.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Уляна Супрун