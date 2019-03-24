У Світовий день боротьби з туберкульозом Уляна Супрун розвінчала найпопулярніші міфи про хворобу.

10 найпопулярніших міфів про туберкульоз розвінчала в.о. охорони здоров’я Уляна Супрун.

Міф 1. На туберкульоз можна заразитися, якщо користуєшся книжками, предметами побуту, іншими речами хворого, вживаєш їжу, яку приготував або продавав хворий, або через користування спільним посудом.

Правда. Це не правда. Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, у разі якщо ви прибували довгий час з хворим у закритому приміщенні.

Міф 2. Якщо не хочете захворіти на туберкульоз частіше мийте руки і прибирайте у приміщенні, де багато людей.

Правда. Це міф, краще у таких приміщеннях влаштовувати регулярне провітрювання. У місцях, де хворі на туберкульоз лікуються, застосовується постійне ультрафіолетове опромінення повітря.

Міф 3. Туберкульоз – це соромно, оскільки на нього хворіють люди, які ведуть неправильний спосіб життя.

Правда. Ризик захворіти на туберкульоз підвищують ВІЛ-інфекція, злоякісні новоутворення, цукровий діабет, аутоімунні захворювання. Але від цього ніхто не застрахований і хоч частіше хворіють бездомні, в’язні і безробітні, заразитися можуть і медики, шахтарі, вчителі і люди найрізноманітніших професій і способу життя.

Міф 4. У СРСР був контроль над туберкульозом, зараз в Україні явні проблеми з цією хворобою.

Правда. Зараз захворюваність на туберкульоз в Україні знаходиться на рівні 80-х років XX століття і є у 2-3 рази меншою за показники 60-70 років.

Міф 5. Людина, яка проходить лікування від туберкульозу або та, яка вже пройшла лікування несе загрозу здоров’ю інших людей.

Правда. Загрозу здоров’ю інших людей несе людина з туберкульозом легень, яка кашляє і при цьому не лікується. Якщо людина пройшла лікування протягом декількох тижнів, то вона вже не становить загрози і не може нікого заразити. Не дивлячись на те, що в її аналізах ще є збудник.

Міф 6. На туберкульоз можна заразитися у громадському транспорті, кафе, супермаркеті.

Правда. Насправді туберкульозом можна заразитися тільки при тривалому контакті з хворим. Приблизна межа – вісім годин щодня протягом трьох місяців до початку лікування. Таким чином, ризикують люди, які живуть або працюють з людиною, яка не проходила лікування і знаходиться в активній фазі хвороби – весь час кашляє.

Міф 7. Краще лікуватися у стаціонарі, а ліки отримувати через уколи, вони так краще засвоюються.

Правда. Перебувати у лікарні під час всього лікування не обов’язково, досить постійного прийому ліків і нагляду лікаря. Майже всі протитуберкульозні ліки краще приймати у пігулках.

Міф 8. Туберкульоз – хвороба на все життя.

Правда. У більшості випадків навіть важкі випадки туберкульозу добре лікуються. Головне вчасно лікуватися, без ігнорування курсу лікування.

Міф 9. Краще лікуватися народними засобами, оскільки спеціальні ліки шкодять організму.

Правда. Вилікуватися без медикаментозного лікування неможливо. Хоча лікування може призводити до побічних реакцій, вони ніщо у порівнянні з наслідками ігнорування лікування туберкульозу.

Міф 10. Вакцинація проти туберкульозу погано переноситься – місце ін’єкції часто довго не загоюється.

Правда. Ризик ускладнення після вакцинації становить всього лише 1%.

Нагноєння і утворення скоринки, невелика кровотеча з області ранки – нормальна реакція, яка може тривати до 6 місяців і забезпечує утворення міцного імунітету.

Вакцинація – не є 100% гарантією, що ви не захворієте на туберкульоз, але вона знижує ризик захворюваності.

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До речі, учениця однієї зі шкіл Мелітополя Запорізької області захворіла на туберкульоз.