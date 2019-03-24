Сьогодні в Україні день боротьби з туберкульозом. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про захворювання і методи його лікування.

Що таке туберкульоз?

Туберкульозом називають інфекційне захворювання, яке вражає легені, а іноді зачіпає й інші органи. Його спричиняють мікробактерії, які називають паличками Коха.

Осередок запалення захворювання, як правило, припадає на дихальні шляхи, але бувають й випадки, коли мікробактерії вражають лімфатичну, нервову і сечостатеву систему, опорно-руховий апарат, шкіру, або весь організм.

Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. Тобто, якщо ви перебуваєте поруч з хворою на туберкульоз людиною, то ви можете підхопити захворювання під час того, як вона кашлятиме.

Класичними симптомами легеневого туберкульозу є:

тривалий кашель з мокротою, іноді з кровохарканням;

тривала субфебрильна температура;

лихоманка;

слабкість;

нічна пітливість;

знижений апетит;

значне схуднення.

Туберкульоз – смертельно небезпечне захворювання. І при перших симптомах потрібно негайно звернутися до лікаря. Тільки обстеження допоможе поставити точний діагноз і почати правильне лікування.

Хоча за останній час смертність від хвороби в світі знизилася, її середній показник становить близько 30%, тому туберкульоз досі дуже небезпечний.

Лікування туберкульозу

Перед початком лікування, аби підтвердити наявність хвороби, проводиться рентгенографія, яка дозволяє виявити туберкульоз у вигляді білих плям. Також для аналізів може братися на аналіз кров або слиз, який виділяється під час кашлю.

Туберкульоз реально вилікувати, однак цей процес буде досить тривалим і може затягнутися до 2 років.

Оскільки бактерія може мутувати просто під час хвороби, то лікують людину спочатку за допомогою хіміотерапії під пильним наглядом лікарів. Саме вони призначатимуть необхідні ліки, і стежитимуть за розвитком хвороби.

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Також велика увага приділятиметься харчуванню і набору маси тіла, корекції різних побічних ефектів при лікуванні.

Оскільки туберкульоз любить селитися у місцях, куди важко потрапляє повітря, то іноді хворим рекомендують відправлятися в санаторії. При інтенсифікації дихання в розрідженому повітрі гірських курортів спостерігається поліпшена оксигенація легень, що призводить до гальмування росту і розмноження мікобактерій.

У дуже запущених методах може використовуватися хірургічне втручання. Для лікування туберкульозу використовують такі методики:

Штучний пневмоторакс – здавлювання і фіксація легені шляхом введення стерильного повітря в плевральну порожнину;

Спелеотомію або каверноектомію – видалення найбільших каверн, що не піддаються консервативному лікуванню;

Клапанну бронхоблокацію – установка мініатюрних клапанів в гирла бронхів для запобігання їх злипання та нормалізації дихання;

Резекцію легені – видалення необоротно ураженої частини легені;

Лобектомію легені – видалення однієї частки правої або лівої легені;

Білобектомія – видалення однієї частки правої та лівої легені ;

Пневмонектомію, або пульмонектомію – видалення правої або лівої легені цілком.

Профілактика захворювання

Оскільки хвороба може не проявляти себе роками і швидко мутувати, то проводиться профілактика захворювання, яка дозволяє виявити його на ранніх стадіях.

Найпоширеніший метод профілактики – вакцина БЦЖ, яка захищає від туберкульозного менінгіту – найнебезпечнішої форми захворювання. Щеплення роблять дитині у перші 3-7 днів життя при відсутності протипоказань.

У 7 і 14 років також можуть проводити ревакцинацію при відсутності протипоказань, якщо реакція Манту була негативною.

При різкій зміні реакції Манту можуть провести профілактичну хіміотерапію кількома препаратами.

Крім того, дорослим рекомендується проходити флюорографічне обстеження у поліклініці хоча б раз на рік, аби була можливість діагностувати туберкульоз на ранній стадії і почати лікування.

Туберкульоз в Україні

Центр громадського здоров’я МОЗ повідомляє, що в Україні знижуються показники захворюваності на туберкульоз.

Кількість нових випадків і рецидивів туберкульозу в 2018 році зменшилася на 13,9% в порівнянні з 2014 роком (26 тис. 321 проти 30 тис. 568).

У порівнянні з 2016 роком темпи зниження захворюваності у 2018 році становили 7,8%, або 2 тис. 479 осіб, а в 2017-м – 5,5%.

– Динаміка смертності від туберкульозу має стабільну тенденцію до зниження. У 2017 році в порівнянні з 2014 цей показник зменшився на 1 тис. 505 випадків – з 5 тис. 240 до 3 тис. 735, – зазначили в МОЗ.

Однак Україна, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, все ще входить у п’ятірку країн з найвищою кількістю зареєстрованих випадків туберкульозу з розширеною резистентністю.

Не тільки Україні, але й світу доведеться пройти довгий шлях для того, щоб остаточно перемогти захворювання, але зараз у нас є все, щоб успішно з ним боротися. Головне – вчасно звернутися до лікаря.

Раніше Факти ICTV писали, що у виховательки одного з дитячих садків Бердянська (Запорізька область) виявили туберкульоз.