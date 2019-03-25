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Факти / Lifestyle

Вушні палички небезпечні для здоров’я – медики сказали чому

При неправильному використанні вушні палички можуть зашкодити здоров’ю.

Вушні палички небезпечні для здоров’я – медики сказали чому

Ватними паличками можна прибирати сірку тільки зовні. Особливо це стосується дітей, в яких менше і ніжніше вухо.

Про це повідомляє лікар-педіатр Анна Кузєва.

Це пояснюється тим, що вухам властива функція самоочищення, тому сірка повинна виділятися і виходити назовні.

Крім того, вона захищає від інфекцій і пилу.

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Лікар радить користуватися спеціальними краплями, які розм’якшують сірку і виводять її назовні.

Натомість, вушні палички при пробках можуть навіть нашкодити, заштовхавши сірку вглиб вуха.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Великій Британії у чоловіка через використання вушних паличок розвинувся отит, а згодом і абсцес головного мозку.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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