Препаратів для запобігання або лікування деменції немає, але є способи сповільнення початкових стадій втрати пам’яті.
З віком у людей розвивається деменція. Забувати про деякі речі більш схильні жінки, курці, люди із замалою та надмірною вагою, фізично і соціально неактивні.
Також збільшення ризику провокують такі хвороби як діабет, гіпертензія, порушення дихання уві сні, перенесений інсульт та генетична схильність та високий рівень холестерину.
- Фізична активність
Хоча б двічі на тиждень по 40 хв. займайтеся фізичними вправами. Будь-яка активність підтримує життя нейронів і їхню нейропластичність.
- Музика
Завдяки прослуховуванню улюбленої музики деменція ефективно сповільнюється. А для людей із провалами в пам’яті рекомендують слухати музику для покращення роботи мозку.
- Слух
Бережіть свій слух, бо його погіршення часто є передвісником деменції.
- Ребуси
Розгадуйте логічні загадки, судоку та грайте у відеоігри. Мозкова активність з логічними ребусами буде підтримувати вас у тонусі.
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- Вітаміни групи В
Вживайте продукти, які містять вітаміни групи В.
- В1 – горіхи (фісташки, кедрові горіхи, арахіс, кеш’ю) і крупи (сочевиця, вівсяна крупа);
- В6 – кедрові та волоські горіхи, квасоля, скумбрія, обліпиха;
- В12 – скумбрія, яловичина, свинина і баранина, короп.
- Відмова від куріння
Куріння на 18-30% збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.
- Раціон харчування
Варто зменшити споживання тваринних жирів та червоного м’яса. А овочі, сочевицю, рибу та коренеплоди слід додати у свій раціон харчування.
- Здорові судини
Зменшіть споживання солі та контролюйте перепади тиску.
- Здорові зуби
Вчасно лікуйте зуби і не допускайте хвороб ясен.
- Депресія
Не допускайте затяжні депресії, їх варто уникати вчасно.
- Алкоголь
Не зловживайте алкоголем.
Нагадаємо, гриби потрібно вживати хоча б двічі на тиждень і це допоможе запобігти виникненню проблем з пам’яттю і мовленням у людей за 60.