Препаратів для запобігання або лікування деменції немає, але є способи сповільнення початкових стадій втрати пам’яті.

З віком у людей розвивається деменція. Забувати про деякі речі більш схильні жінки, курці, люди із замалою та надмірною вагою, фізично і соціально неактивні.

Також збільшення ризику провокують такі хвороби як діабет, гіпертензія, порушення дихання уві сні, перенесений інсульт та генетична схильність та високий рівень холестерину.

Фізична активність

Хоча б двічі на тиждень по 40 хв. займайтеся фізичними вправами. Будь-яка активність підтримує життя нейронів і їхню нейропластичність.

Музика

Завдяки прослуховуванню улюбленої музики деменція ефективно сповільнюється. А для людей із провалами в пам’яті рекомендують слухати музику для покращення роботи мозку.

Слух

Бережіть свій слух, бо його погіршення часто є передвісником деменції.

Ребуси

Розгадуйте логічні загадки, судоку та грайте у відеоігри. Мозкова активність з логічними ребусами буде підтримувати вас у тонусі.

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Вітаміни групи В

Вживайте продукти, які містять вітаміни групи В.

В1 – горіхи (фісташки, кедрові горіхи, арахіс, кеш’ю) і крупи (сочевиця, вівсяна крупа); В6 – кедрові та волоські горіхи, квасоля, скумбрія, обліпиха; В12 – скумбрія, яловичина, свинина і баранина, короп.

Відмова від куріння

Куріння на 18-30% збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

Раціон харчування

Варто зменшити споживання тваринних жирів та червоного м’яса. А овочі, сочевицю, рибу та коренеплоди слід додати у свій раціон харчування.

Здорові судини

Зменшіть споживання солі та контролюйте перепади тиску.

Здорові зуби

Вчасно лікуйте зуби і не допускайте хвороб ясен.

Депресія

Не допускайте затяжні депресії, їх варто уникати вчасно.

Алкоголь

Не зловживайте алкоголем.

Нагадаємо, гриби потрібно вживати хоча б двічі на тиждень і це допоможе запобігти виникненню проблем з пам’яттю і мовленням у людей за 60.