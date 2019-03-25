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Як запобігти слабоумству: поради для збереження пам’яті

Препаратів для запобігання або лікування деменції немає, але є способи сповільнення початкових стадій втрати пам’яті.

Як запобігти слабоумству: поради для збереження пам’яті

З віком у людей розвивається деменція. Забувати про деякі речі більш схильні жінки, курці, люди із замалою та надмірною вагою, фізично і соціально неактивні.

Також збільшення ризику провокують такі хвороби як діабет, гіпертензія, порушення дихання уві сні, перенесений інсульт та генетична схильність та високий рівень холестерину.

  • Фізична активність

Хоча б двічі на тиждень по 40 хв. займайтеся фізичними вправами. Будь-яка активність підтримує життя нейронів і їхню нейропластичність. 

  • Музика

Завдяки прослуховуванню улюбленої музики деменція ефективно сповільнюється. А для людей із провалами в пам’яті рекомендують слухати музику для покращення роботи мозку.  

  • Слух

Бережіть свій слух, бо його погіршення часто є передвісником деменції.

  • Ребуси

Розгадуйте логічні загадки, судоку та грайте у відеоігри. Мозкова активність з логічними ребусами буде підтримувати вас у тонусі.

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  • Вітаміни групи В

Вживайте продукти, які містять вітаміни групи В. 

  1. В1 – горіхи (фісташки, кедрові горіхи, арахіс, кеш’ю) і крупи (сочевиця, вівсяна крупа);
  2. В6 – кедрові та волоські горіхи, квасоля, скумбрія, обліпиха;
  3. В12 – скумбрія, яловичина, свинина і баранина, короп.
  • Відмова від куріння

Куріння на 18-30% збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

  • Раціон харчування

Варто зменшити споживання тваринних жирів та червоного м’яса. А овочі, сочевицю, рибу та коренеплоди слід додати у свій раціон харчування. 

  • Здорові судини 

Зменшіть споживання солі та контролюйте перепади тиску. 

  • Здорові зуби

Вчасно лікуйте зуби і не допускайте хвороб ясен.

  • Депресія

Не допускайте затяжні депресії, їх варто уникати вчасно. 

  • Алкоголь

Не зловживайте алкоголем.

Нагадаємо, гриби потрібно вживати хоча б двічі на тиждень і це допоможе запобігти виникненню проблем з пам’яттю і мовленням у людей за 60.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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