В Україні знову почав збільшуватися рівень захворюваності на кір – за останній тиждень 2 179 нових хворих (1 020 дорослих та 1159 дітей).

На жаль, протягом тижня від ускладнень кору померло чотири людини.

– Після кількох тижнів падіння рівень захворюваності на кір в Україні знову почав зростати, – кажуть у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Найбільше випадків кору за 15-21 березня у Хмельницькій (207), Львівській (186), Київській (177), Рівненській (157) областях, а також у Києві (203).

Загалом з початку року на кір захворіло 32 939 людей, від ускладнень померли 14.

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Нагадаємо, в Україні неможливо оголосити епідемію кору, бо для цього потрібен головний санітарний лікар, якого немає через ліквідацію СЕС.