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Чому українці мало живуть і як з цим боротися

Українці їдять дуже багато солодощів, виробів із білого борошна та мають шкідливі звички, що має згубний вплив на тривалість життя.

Старіння

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська пояснила, що в борошняних виробах, які ми так любимо, багато порожніх калорій, які швидко перетворюються в жир.

Також, за її словами, ми їмо багато смаженого, копченого, зловживаємо алкоголем і мало рухаємося.

Щоб жити довше, вона радить українцям правильно харчуватися, відмовитися від пізньої вечері, менше курити, почати бігати і щодня робити фізичні вправи.

Раніше американські вчені з’ясували, що українці починають виявляти у себе пов’язані зі старінням хвороби приблизно у 57 років, що нижче середнього показника в Європі. За рівнем швидкості старіння Україну поставили на 179 місце з 195 можливих.

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До речі, раніше вчені розповіли про ще один спосіб продовжити життя.

Джерело: (Русский) Главред

Фото: Dreamstime

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