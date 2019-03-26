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Робота вночі збільшує ризик викидня

Після восьмого тижня вагітності ймовірність викидня збільшується за умови праці в нічний час. Вчені проаналізували протікання вагітності у майже 23 тис. жінок.

Робота вночі збільшує ризик викидня

Дослідники з лікарень Копенгагена опрацювали дані близько 23 тис. вагітних жінок. Час дослідження  охоплює 2007 – 2013 роки.

З 3 по 21 тиждень вагітності 44% жінок відпрацювали щонайменше одну нічну зміну. Із 22 774  жінок викидень стався у 1 889, а це 8% учасниць дослідження.

На 56% збільшується ризик викидня саме після восьмого тижня вагітності, якщо жінка працювала у нічну зміну щонайменше двічі протягом минулого тижня.

Зв’язок між  викиднем та нічними змінами на роботі простежується найчастіше у жінок віком 26-30 років.

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Автори дослідження зазначають, що працювали з офіційними даними щодо викиднів, які фіксувалися у лікарнях. Тому статистика ранніх втрат плоду відсутня.

Нагадаємо, вагітні жінки мають право отримати 126 днів лікарняного у зв’язку з пологами.

Джерело: ОЕМ

Фото: Pexels

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