Вчені з США успішно випробували протизаплідні таблетки для чоловіків.

Вчені з Науково-дослідного університету Лос-Анджелеса (США) провели успішні випробування протизаплідних таблеток, які призначені для чоловіків.

Протизаплідні приймали 40 добровольців один раз на день, що призводило до зниження тестостерону в крові.

Під час дослідження вчені виявили невеликі побічні ефекти у вигляді головного болю, втоми і вугрової висипки у шести піддослідних.

П’ятеро учасників експерименту скаржилися на зниження лібідо.

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Нові таблетки планують направити на клінічні випробування й у разі успіху препарат надійде на ринок.

До слова, вчені довели, що за допомогою блокування нейронів в мозку можна зменшити залежність від алкоголю.