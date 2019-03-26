Вчені з США успішно випробували протизаплідні таблетки для чоловіків.
Вчені з Науково-дослідного університету Лос-Анджелеса (США) провели успішні випробування протизаплідних таблеток, які призначені для чоловіків.
Протизаплідні приймали 40 добровольців один раз на день, що призводило до зниження тестостерону в крові.
Під час дослідження вчені виявили невеликі побічні ефекти у вигляді головного болю, втоми і вугрової висипки у шести піддослідних.
П’ятеро учасників експерименту скаржилися на зниження лібідо.
Читайте: Чому українці мало живуть і як з цим боротися
Нові таблетки планують направити на клінічні випробування й у разі успіху препарат надійде на ринок.
До слова, вчені довели, що за допомогою блокування нейронів в мозку можна зменшити залежність від алкоголю.