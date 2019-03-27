Дослідження виявило, що кожна десята рання смерть людини пов’язана з сидячим способом життя.

Вчені національної служби охорони здоров’я Великої Британії провели дослідження, у якому виявили, що низький рівень фізичної активності, який тісно пов’язаний з сидячим способом життя, призводить до ранньої смерті кожної десятої людини.

Дослідження опублікували у Journal of Epidemiology & Community Health.

Фахівці дослідили, що більшість людей проводять вільний час у лежачому або сидячому положенні, при тому, що у будні їхня робота також сидяча.

– Боротьба з сидячим способом життя може принести масу користі суспільному здоров’ю людства, – зазначила одна з дослідників Леонія Ерон.

Малорухливі люди частіше страждають від діабету, хвороб серця та судин, які скорочують життя.

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Також дослідники зазначили, що люди, котрі ходять 2-3 години на день забезпечують собі низький рівень холестерину у крові та тримають тіло у тонусі.

– Якщо обирати між транспортом і ходінням пішки, то варто обрати останнє, – рекомендують фахівці.

Експерти заявили, що людям у віці від 18 до 64 років потрібно щонайменше 2,5 год на тиждень займатися спортом або помірними фізичними навантаженнями.

Раніше ми писали, що одна прогулянка на тиждень може відтермінувати ризик передчасної смерті.